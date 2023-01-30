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數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

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數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

編譯俞仲慈／綜合29日電
數位支付愈趨普遍，消費者喜歡它使用方便，但不喜歡被強要小費。圖為舊金山一家商店採用電子支付。(美聯社)
數位支付愈趨普遍，消費者喜歡它使用方便，但不喜歡被強要小費。圖為舊金山一家商店採用電子支付。(美聯社)

邁入數位支付時代，有越來越多消費者對於系統主動要求小費，甚至少許消費金額也要額外付小費的作法，越來越難以認同。尤其國內通膨率仍處於6.5%高點，多數消費者手頭並不寬裕，連禮儀專家法利(Thomas Farley)也直言簡直像是「強迫中獎」。

根據大型數位支付企業Square統計數據顯示，該公司2022年第三季度，全方位服務餐廳的小費增長25.3%，而且快餐或櫃檯服務餐廳的小費與2021年同期相比，增長16.7% 。

不像小費罐可視而不見

不同以往，消費者可以對身旁的小費罐視若無睹，但是數位支付系統會自動要小費，很難視而不見。

38歲的申克(Dylan Schenker)在費城一家咖啡店擔任咖啡師，時薪15元，因此每個月入袋的400元小費，除了付房租還可以用來負擔生活雜支。因此對於抱怨小費的客人、尤其是常客，他坦言難以認同，「給小費是為了確保為你提供服務的人得到應得報酬」，已在服務業工作約18年的申克強調。

傳統上，一般消費者在餐廳付小費，係因餐廳員工薪資較低，可以用小費彌補低薪，但是有越來越多消費者對於咖啡店或其他服務業主動索取小費的作法，不以為然。

連放貸公司都會要小費

莫瑞州立大學(Murray State University)專門研究小費的市場學教授卡拉巴斯(Ismail Karabas)表示，「人們不喜歡被要求做什麼事，尤其在不對的時間點。」

如今主動索討小費的行業甚至令人感到錯愕，35歲的摩爾(Clarissa Moore)是賓州一家公共事業公司主管，她抱怨連放貸公司都要小費，認為不應在任何地方都要求消費者付小費。

在「艾蜜莉·波斯特的禮儀」(Emily Post's Etiquette，暫譯)一書作者波斯特(Lizzie Post)和塞寧(Daniel Post Senning)建議消費者，若使用Uber和Lyft等叫車服務或有提供酒精類食品或飲料的服務業，可以給小費，但強調無論對咖啡廳或外送食物服務，每個們都可決定小費金額，而且消費者不該為支付最低金額的小費感到尷尬，更不必解釋，即使完全不付小費。

咖啡 費城 賓州

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