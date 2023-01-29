鋪路2024？政治阻力大 拜登仍強推「攻擊性武器禁令 」

拜登總統致力推動禁止售賣可供軍用的半自動攻擊武器。圖為緬因州一家槍店陳列的半自動步槍。(美聯社)

加州連續發生大規模槍擊 案，白宮降半旗，拜登 發表感人且熟悉的演說，對槍枝暴力表示憤怒及悲傷，另向國會呼籲通過法案，禁止攻擊性武器，明知在共和黨 控制的眾院過不了關，但拜登固執地相信：只要發生大規模槍擊案，讓這個禁令成為公共論述焦點，向反對的國會議員施壓，白宮希望大眾支持更嚴格的槍管法律，最後讓國會的共和黨人能改變思維。

路透(Reuters)報導，美利堅大學(American University)犯罪學助理教授珍妮絲‧伊瓦瑪(Janice Iwama)表示，即使拜登失利，全國未能禁止攻擊性武器，挑起關注促使某些州議會能立法也行，「那種立法在州級可以快得多」。

本周兩天之內18人在加州被槍殺，總統要求國會議員盡快把法案送到他桌前簽字。他在24日民主黨高層會議上表示，亟需禁止攻擊性武器的法律；在26日白宮記者招待會上，他表示全國應再次禁止那種武器，贏得喝采。然而，周末又發生3死4傷的槍擊案。

共和黨的反對依然故我；聯邦參議員孔寧(John Cornyn)表示，對槍管不會再有任何進一步立法，共和黨幾個月前已窮盡一切可能了。

拜登的策略可望有長期收益，以便進入2024年總統選舉。新罕布夏大學政治學教授史卡拉(Dante Scala)就認為，他懷疑來年拜登打連任選戰，使用槍管立法是計畫之一，凸顯他是溫和、中道、務實的人，有別於極端分子。

加州最近的槍擊案指出，即使槍管州法最嚴的當地，因聯邦法規千創百孔，依然無效。

拜登去年6月簽字立法，禁止家暴犯人購槍、青少年購槍背景查核；這些法規甚至更嚴措施，都取得強大的民眾支持。

昆尼別克(Quinnipiac)大學去年6月民調顯示，全國民眾近四分之三支持把購槍年齡上調到21歲，92%支持應查核買槍人的背景；但同一民調及其他民調均指出，只有大約半數民眾支持禁止攻擊性武器。

要通過禁止攻擊性武器法案，總統必需取得參院60票、眾院簡單多數218票支持，以當前兩黨在兩院席次，參院要有9席共和黨跑票支持，而眾院共和黨有222席，議長也是共和黨籍，他們沒有把相關法案提上全院表決的共識。