我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

鋪路2024？政治阻力大 拜登仍強推「攻擊性武器禁令 」

編譯潘勛／綜合28日電
拜登總統致力推動禁止售賣可供軍用的半自動攻擊武器。圖為緬因州一家槍店陳列的半自動步槍。(美聯社)
拜登總統致力推動禁止售賣可供軍用的半自動攻擊武器。圖為緬因州一家槍店陳列的半自動步槍。(美聯社)

加州連續發生大規模槍擊案，白宮降半旗，拜登發表感人且熟悉的演說，對槍枝暴力表示憤怒及悲傷，另向國會呼籲通過法案，禁止攻擊性武器，明知在共和黨控制的眾院過不了關，但拜登固執地相信：只要發生大規模槍擊案，讓這個禁令成為公共論述焦點，向反對的國會議員施壓，白宮希望大眾支持更嚴格的槍管法律，最後讓國會的共和黨人能改變思維。

路透(Reuters)報導，美利堅大學(American University)犯罪學助理教授珍妮絲‧伊瓦瑪(Janice Iwama)表示，即使拜登失利，全國未能禁止攻擊性武器，挑起關注促使某些州議會能立法也行，「那種立法在州級可以快得多」。

本周兩天之內18人在加州被槍殺，總統要求國會議員盡快把法案送到他桌前簽字。他在24日民主黨高層會議上表示，亟需禁止攻擊性武器的法律；在26日白宮記者招待會上，他表示全國應再次禁止那種武器，贏得喝采。然而，周末又發生3死4傷的槍擊案。

共和黨的反對依然故我；聯邦參議員孔寧(John Cornyn)表示，對槍管不會再有任何進一步立法，共和黨幾個月前已窮盡一切可能了。

拜登的策略可望有長期收益，以便進入2024年總統選舉。新罕布夏大學政治學教授史卡拉(Dante Scala)就認為，他懷疑來年拜登打連任選戰，使用槍管立法是計畫之一，凸顯他是溫和、中道、務實的人，有別於極端分子。

加州最近的槍擊案指出，即使槍管州法最嚴的當地，因聯邦法規千創百孔，依然無效。

拜登去年6月簽字立法，禁止家暴犯人購槍、青少年購槍背景查核；這些法規甚至更嚴措施，都取得強大的民眾支持。

昆尼別克(Quinnipiac)大學去年6月民調顯示，全國民眾近四分之三支持把購槍年齡上調到21歲，92%支持應查核買槍人的背景；但同一民調及其他民調均指出，只有大約半數民眾支持禁止攻擊性武器。

要通過禁止攻擊性武器法案，總統必需取得參院60票、眾院簡單多數218票支持，以當前兩黨在兩院席次，參院要有9席共和黨跑票支持，而眾院共和黨有222席，議長也是共和黨籍，他們沒有把相關法案提上全院表決的共識。

共和黨 拜登 槍擊

上一則

川普競選回歸基本面 甩奢豪談國政 辛辣演講仍不變

下一則

佛洛伊德事件過後…查警方執法施暴 不再「無可奉告」

延伸閱讀

對槍案心碎 趙美心慰問舞星老闆

對槍案心碎 趙美心慰問舞星老闆
國家機密滿天飛 何時能回籠？

國家機密滿天飛 何時能回籠？
傳馬斯克與白宮高層見面 共商如何與拜登推動電動車

傳馬斯克與白宮高層見面 共商如何與拜登推動電動車
減免學貸申請1個月收2600萬件 加州最多懷俄明州最少

減免學貸申請1個月收2600萬件 加州最多懷俄明州最少

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮