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製造業77萬職缺 720萬青壯男卻不工作

記者張聲肇／綜合報導
研究發現，美國有720萬適齡工作者因不明原因而不工作，每天閒暇時間多達7小時。圖為郵局員工在加州信件處理中心工作。(Getty Images)
研究發現，美國有720萬適齡工作者因不明原因而不工作，每天閒暇時間多達7小時。圖為郵局員工在加州信件處理中心工作。(Getty Images)

美國有77萬個製造業職缺代補，卻有720萬25到54歲的青壯男性退出職場，不是沒有工作，就是不想找工作。勞工統計局2021資料顯示，周一到周五，他們平均每天花七小時閒晃、打電動遊戲、看電視。

1953年的時候，98%這個年齡層的男人不是在工作，就是在找工作，但勞動參與率從此一路下滑，如今720萬青壯年男子自動退出職場。

在Discovery頻道主持「幹盡苦差事」(Dirty Jobs)節目的若伊(Mike Rowe)說，這是關係國家認同的大問題，「等大家體會到問題的嚴重性，要把討論熱度降下來就難了。」

全國製造商協會會長提蒙斯(Jay Timmons)說，美國有嚴重的缺工問題，大約每一個半職缺只有一名工人替補，這是美國製造業的頭號挑戰。

近年來，美國業者積極投資「美國製造」的產品，聯邦政府統計顯示，去年11月到現在，卻有77萬職缺找不到人。提蒙斯說，時薪30元以上都沒人要做，可見問題不在待遇，而是「觀感」。過去的黑手工是在骯髒、黑暗、危險的環境工作，他說，現在的製造業可是「光鮮體面、科技驅動」的工作。

費城郊區Electro Soft積體電路板公司執行長多特曼(Karla Trotman)說，她需要45名工人，卻只請得到30名，讓她忍痛放棄500萬元的訂單。

很多人寧願「躺平」也不願就業，她懷疑是因為大家看待就業的態度變了。「要有滿足感，這是文化問題，工人確實希望感覺受到賞識，付出的結果卻太被視為理所當然。」

里奇蒙聯邦儲備銀行沙洛特分行經濟學家尤瑞奇(Laura Dawson Ullrich)認為，有些人沒工作，是因為專長不符或技能不足，而符合職缺要求的人，卻因為有犯罪紀錄，老闆不敢聘雇。

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