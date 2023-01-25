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坦克援烏大轉變 美將提供逾30輛M1、德給豹2

編譯彭尚興／綜合24日電
美國政府改變心意，即將支援烏克蘭M1艾布蘭主力坦克投入戰場。(美聯社)
美國政府改變心意，即將支援烏克蘭M1艾布蘭主力坦克投入戰場。(美聯社)

美國軍援烏克蘭的政策出現重大改變，拜登政府官員24日表示，可望在近日內批准出售30多輛M1型艾布蘭式(M1 Abrams)戰車給基輔當局。這項銷售將依據「烏克蘭安全援助倡議」(Ukraine Security Assistance Initiative)，由美國政府提供長期資金，讓烏克蘭政府以商售模式向美國廠商採購武器裝備。

儘管這批戰車仍需數月甚或數年的時間，才會撥交烏克蘭部隊使用，但這項宣示將促使德國跟進，同意提供豹式二型(Leopard 2)戰車給烏克蘭。

美國政府改變心意，即將支援烏克蘭M1艾布蘭主力坦克投入戰場。(美聯社)
美國政府改變心意，即將支援烏克蘭M1艾布蘭主力坦克投入戰場。(美聯社)

幾個月來，烏克蘭政府一直呼籲西方國家提供先進重型戰車，以協助對抗俄羅斯入侵。但美國一直以M1戰車科技過於先進，後勤複雜、維修不易等理由，拒絕提供給烏克蘭。並且強調德國豹二戰車早已被許多北約和歐洲國家所採用，所需訓練和維護也較少。

但德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表明，除非美國也承諾提供戰車，否則柏林方面不會供應重型坦克給烏克蘭。據路透報導，兩個不同的消息來源不約而同透露，德國政府已同意提供至少一個連(通常為14輛)的豹二A6型戰車給基輔，並且不會阻止波蘭政府或其他國家將購自德國的豹二型戰車轉讓給烏克蘭。

圖為德國在去年12月交付首批德製豹2坦克給斯洛伐克陸軍使用。(路透)
圖為德國在去年12月交付首批德製豹2坦克給斯洛伐克陸軍使用。(路透)

本月14日，英國政府宣布將提供14輛現役的挑戰者二型(Challenger 2)戰車給烏克蘭。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日也表示已經指示國防部長研究提供法製「雷克勒」(Leclerc)主力戰車予基輔的可行性。

俄烏開戰之前，烏克蘭配備大約1000餘輛老舊的蘇聯製戰車，但妥善率及堪用程度恐怕遠遠不及此數。不久的將來，烏克蘭陸軍可望成為世界唯一同時操作M1艾步蘭、豹二和挑戰者三種西方最強大現役主力戰車的部隊。

英國倫敦國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)研究員密歇爾(Yohann Michel)指出，現代化的主力戰車將有助烏軍反守為攻，扭轉戰局，「在這種衝突中，不動用各種裝甲戰鬥裝備和裝甲車輛是不可能執行大規模攻勢行動的」。

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