我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

白宮幕僚長誰接棒？ 傳拜登屬意前防疫協調官齊安茲

編譯潘勛／綜合22日電
前白宮新冠疫情協調官齊安茲(圖)，可望接替柯連恩，出任白宮幕僚長。(美聯社)
前白宮新冠疫情協調官齊安茲(圖)，可望接替柯連恩，出任白宮幕僚長。(美聯社)

消息人士指出，拜登總統即將任命前白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)，接替柯連恩(Ron Klain)，出任下一位白宮幕僚長；柯連恩預計幾周內就會離職，但白宮婉拒對此置評，齊安茲也未立即回應這一對消息。

華爾街日報(WSJ)22日報導，齊安茲擔任過歐巴馬政府官員，另在拜登總統任期第一年協調白宮行動，分發新冠疫苗，創出網路讓全國各地都可獲得疫苗。

齊安茲去年4月離職，未言明接下來打算；知情人士表示，近幾個月柯連恩找他處理幕僚離職事宜，幫忙尋找替代人選。齊安茲曾任2020年拜登接任總統團隊的共同主事人。

知情人士表示，總統找齊安茲擔任下一位幕僚長，是因為他擔任管理人，斡旋政府官僚體制素有淵源。

知情人士說，按估計齊安茲會以較分權的手法來擔任白宮幕僚長，不像柯連恩對白宮日常事務不分大小幾乎事必躬親。

按理接下來齊安茲會把焦點放在政策及治理，而其他長期幕僚的心力，較可能放在為拜登面臨的政治事務提供建言，畢竟總統面臨眾院共和黨新掌權力，可能發動調查，而且明年又要大選。

接下來一整年，白宮官員按理重心將放在執行拜登就任以來簽署的一連串法律，包括修建全國老舊的基礎設施，投資再生能源，以及提振國產半導體。鑒於共和黨接掌眾院，想再有重大立法突破，選項可能受限。

齊安茲的政治資歷包括擔任歐巴馬政府「國家經濟委員會」主任、白宮預算管理局(OMB)高級官員；民間企業資歷包括擔任臉書董事，還出任過投資控股公司Cranemere Group的執行長。

齊安茲以計畫縝密著稱；出任白宮疫情協調官初期，他把每個小時該做什麼以因應疫情都安排好，期間他與總統每周三、四次對外發言。

拜登選擇齊安茲因應疫情，起初受到一些進步派人士批評，說他欠缺公衛經驗，但他努力讓新冠疫苗快速分發出去，贏得兩黨一致讚美，到他2022年3月離職前，全國65%人口、逾2億人已完全接種好疫苗。

白宮 拜登 疫情

上一則

信用卡利率達20% 美國人陷卡債危機

下一則

南加蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

延伸閱讀

關切蒙市槍擊案 拜登下令聯邦機構降半旗到26日

關切蒙市槍擊案 拜登下令聯邦機構降半旗到26日
拜登密件處理 民調：6成認不當

拜登密件處理 民調：6成認不當
前防疫協調官 齊安茲傳接任白宮幕僚長

前防疫協調官 齊安茲傳接任白宮幕僚長
操盤2年 白宮幕僚長柯連恩將卸任 誰來接班

操盤2年 白宮幕僚長柯連恩將卸任 誰來接班

熱門新聞

谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
美國主要電信公司T-Mobile公告有3700萬筆客戶資料被駭客竊取，但客戶的金融個資則沒有沒被盜。（路透）

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

2023-01-20 12:30
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門