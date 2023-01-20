密件門未影響計畫 CBS：拜登國情咨文後宣布競選連任

加州連日暴雨成災，拜登總統(左三)19日在加州州長紐森(左二)陪同下視察災區。（路透）

消息人士向哥倫比亞廣播公司(CBS)證實，目前身陷「密件門」風暴的拜登 可能於2月7日發表國情咨文「不久後」宣布競選連任，最快可能於2月底正式宣布。

消息人士稱，拜登宣布參與競選的確切日期尚未最終定案，僅表示：「這一直是我們的計畫，國情咨文排在前，競選排在後。」

高級助手將國情咨文演說視為拜登連任計畫實際上的啟動時機，他不會在演說期間發表，演說並非適合的時機，但考量到國情咨文的重要性，勢必將吸引眾多關注，團隊認為這會是拜登展現抱負的方式。

另一名高級民主黨 消息人士指出，宣布參選的時機點為2月底或3月。

國會眾院民主黨黨鞭及拜登的首要盟友克萊本(James Clyburn，南卡羅來納州)表示，他經常與拜登交談，有鑑於拜登的成就，克萊本鼓勵他「宣布連任競選」；克萊本18日接受CBS採訪時，讚揚拜登通過的法案比詹森總統之後的任何一任總統都「更進步」。

拜登去年9月曾向CBS透露打算再次參選，並說正在與家人和身邊親信討論。一些白宮 人員也預計拜登將宣布連任，他們正在制定計畫，分配白宮職務及參與費城、威明頓或華盛頓等地競選活動的時間。

白宮通常拒絕回答連任競選相關問題，白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)表示：「我們發現不乏臆測的人，但很少人真的知道實情。」

拜登目前身陷機密文件爭議，正受特別檢察官調查，白宮屢次表示正配合調查。

前總統川普是目前唯一已宣布投入2024年總統大選的人；有線電視新聞網(CNN)最先報導拜登預計發表連任計畫的大致時間點。