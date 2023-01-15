年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

綜合多項評比，軟體開發人員獲選2023 年全美百大最佳工作榜首，從去年的第五名一舉奪冠。此外，近期科技業掀起裁員 潮，也令人優先關注職位的穩固程度，而這項評比最高的前幾名，大多是醫護人員，是可靠的就業 選擇。

根據「美國新聞與世界報導」剛公布的2023年全美百大最佳工作排行榜(評比標準包含招聘需求、薪資中位數、就業率、未來成長性、壓力水準、工作與生活平衡)，軟體開發人員高居第一，榮登全美最佳工作，年薪中位數達到12萬730元；從事這項工作的人，負責寫程式碼來設計或改良電腦的應用程式。

其次是專科護理師(年薪中位數為12萬680元)，排名第三的是醫療保健服務經理(10萬1340元)，醫師助理(PA)排名第四(12萬1530元)。

美國新聞的職涯編輯英格拉姆表示：「對各行各業的成長和持續成功來說，軟體開發人員變得日益關鍵。」

對於想在較穩定產業工作的人來說，美國科技業近來掀起的裁員潮，讓科技巨頭的工作保證失去昔日光彩。據ZipRecruiter調查，逾四分之一遭裁員的科技業員工轉換跑道，到不同產業工作。續留科技業的人，在企業開出職缺減少的情況下得面臨更激烈競爭。

雖然科技業的軟體開發人員前景可能沒以前那麼好，但舊金山灣區以外仍有大量工作機會，只不過薪水比不上待在矽谷。從金融到零售等傳統產業長期都苦於缺軟體工程師，正求才若渴。

若想工作有保障、不必擔心公司裁員，「美國新聞與世界報導」也列出就業安全評比最高名單，榜首是呼吸治療師，網路開發人員和心血管醫學專家分居二、三。這份名單的前20名中，有13個屬於醫療產業的工作，像是護理師、醫療和衛生服務經理。

調查另發現，在橫跨17個類別、190種工作中，零售業的銷售人員排名墊底，是全美最差的工作，年薪中位數僅2萬9120元，在就業市場和未來成長潛力等其他關鍵評比的分數都不高。在便利商店和超市工作的收銀員則第二差。