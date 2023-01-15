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求職網民調：通膨及支出增加 96%勞工想換新工作

編譯徐薏茹／綜合14日電
進入新年，調查指高達96%的勞工計畫尋找新工作。圖為紐約一公司的徵才廣告。(歐新社)
進入新年，調查指高達96%的勞工計畫尋找新工作。圖為紐約一公司的徵才廣告。(歐新社)

求職網站Monster Jobs近期的一份民調顯示，2023年高達96%的勞工計畫尋找新工作，其中大部分是為了追求更高的薪酬。

Monster的職涯專家維琪·薩勒米(Vicki Salemi)指出，即便與「大辭職潮」高峰相比，96%仍是相當驚人的高占比。

Monster調查勞工尋找新工作的原因，40%的求職者表示由於通膨及支出增加，他們需要更高的收入；一些求職者認為目前的職位沒有發展空間，一些人則認為自己身處不健康的工作環境。

失業率僅3.5%創新低

若以歷史標準來看，薪資上漲一直處於高水平，但仍跟不上生活成本增長的速度，生活成本仍比一年前高6.5%，導致有更多勞工不滿意薪資。

跳槽是普遍認可能夠提升職涯前景和薪酬的最佳途徑，事實上，跳槽與工作不變者之間的薪資增長差異正創下新高。

亞特蘭大聯邦儲備銀行的最新數據顯示，截至11月，跳槽者的薪資增長7.7%，留在原崗位的勞工薪資增長5.5%。

雖然對經濟衰退的擔憂持續存在，就業市場有可能冷卻，但近期的政府數據顯示美國就業市場仍然強勁，失業率僅3.5%創新低紀錄。

第一季是觀望好時機

求職諮詢公司Career Solvers總裁芭芭拉·薩法尼(Barbara Safani)指出：「一年中的第一季總是觀望的好時機，因為財政預算已補足。」

儘管最近不時出現大幅裁員的報導，某些產業仍表現良好，「如果要裁員，一般會預先好幾個月計畫好，而這些公司不會在1月招募人力」。

注意升遷機會與環境

除了薪資問題，換新工作之前還有其他因素需要考量，薩法尼表示：「你可能會得到更高的薪酬，但審視新的工作機會很重要。」她建議衡量工作的所有層面。

Monster的專家薩勒米提醒，尋找更好的工作不代表一定要著重薪資層面，還有其他需要考量的因素，如升遷機會、工作彈性、健康的工作與生活平衡，「做好功課，找出好處有哪些，找到工作的文化，勞工可以同時擁有更高的薪資和正面、健康的工作環境」。

勞工 就業 裁員

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