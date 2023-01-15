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薪資增長 連2年趕不上通膨速度

編譯徐薏茹／綜合14日電
2022年的薪資增長連續第二年趕不上通膨上漲速度。(美聯社)
2022年的薪資增長連續第二年趕不上通膨上漲速度。(美聯社)

2022年的薪資增長連續第二年趕不上通膨上漲速度，儘管大幅加薪，家庭財務狀況卻變得更糟，不過近期數據顯示情況正在轉變，隨著通膨放緩，薪資總額正在上升，2023年是否維持此趨勢取決於經濟動向，隨著聯準會(Federal Reserve)升息，且面臨經濟衰退的風險，經濟正在降溫。

華爾街日報14日報導，據勞工部本周的消息，緊繃的就業市場12月推動平均時薪較去年同期增加4.6%，同期的年度通膨率為6.5%；2021年12月平均時薪較前一年增加4.9%，同期的年度通膨率為7%。

數據顯示計入通膨後，過去兩年的實質所得實際上往下降，考量通膨因素後，2022年12月的平均時薪或實質所得較前一年降低1.7%，2021年12月較前一年少2.1%。

經濟學者指出，長期來看，薪資增長往往隨著通膨變動，但在經濟動盪的時期，如新冠疫情期間，兩者的差距可能擴大。

過去兩年，受疫情影響的供應鏈危機，與俄烏戰爭推高的能源成本，導致通膨速度大於薪資增長，現在供應鏈因素的影響正在消退，使通膨壓力減輕。

自去年年中以來，薪資增長及通膨皆趨緩，但過去兩個月通膨減緩的速度超過薪資增長，提升收入水平，因此今年勞工也許能再度看到實際的薪資成長。

人力資源管理公司ADP的首席經濟學者奈菈．理查森(Nela Richardson)說：「2023年要看的是通膨和薪資哪個緩和的速度更快。」

一般而言，薪資增長若趕不上通膨速度，家庭支出將被迫削減，可能使經濟陷入低迷。

去年多虧多次的聯邦經濟刺激方案，以及疫情初期的支出減少，家庭受益於大量被抑制的儲蓄，去年得以利用這些儲蓄維持消費。

最新的數據顯示，到11月止，每個月計入通膨後的消費者支出均上升或保持原水平，這表明消費者尚未退縮。

疫情 勞工部 儲蓄

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