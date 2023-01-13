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報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

支出減、稅收增 聯邦去年預算赤字減少1.2兆

記者張聲肇／綜合報導
去年由於紓困金縮減，經濟重啟，稅收增加，聯邦預算赤字從2021年的2.6兆元降至1.4兆元。圖為一商家在點鈔。(歐新社)
去年由於紓困金縮減，經濟重啟，稅收增加，聯邦預算赤字從2021年的2.6兆元降至1.4兆元。圖為一商家在點鈔。(歐新社)

因應新冠疫情的紓困支出減縮，經濟重啟，稅收增加，2022年的聯邦預算赤字從2021年的2.6兆元降至1.4兆元，但去年12月的赤字大於前年同期，顯示今年可能還會再擴大。

去年12月赤字850億元，比前一年同期的210億元增加三倍有餘。

財政部12日發布財政新況，恰逢國會眾院改由「專注減赤、減債」的共和黨主導，去年國債突破31兆元，利率又上升，大筆預算只能用來償還利息，共和黨議員勢必想方設法縮小政府其他支出。

去年由於紓困金縮減，經濟重啟，稅收增加，聯邦預算赤字從2021年的2.6兆元降至...
去年由於紓困金縮減，經濟重啟，稅收增加，聯邦預算赤字從2021年的2.6兆元降至1.4兆元。圖為財政部大廈。(路透)

去年一年內，利率上揚幅度達41%，推動降低國債的彼得森基金會(The Peterson Foundation)12日指出，1962年以來，從未有任何一年，政府利息負擔增加的幅度大過去年。

共和黨揚言，今年的財經首要目標是設法在十年內達到預算平衡，同時降低國債。共和黨議員說，拜登上任以來，赤字不斷擴大，通膨高居不下，去年夏天達40年來的高點。

眾院議長麥卡錫說，共和黨將盡量發揮其槓桿能力，必要時不惜把今年的舉債上限提高，以關緊政府支出。「債務是我國最大的威脅，害我們在每一領域都孱弱不堪。」

眾院共和黨團把可能增加赤字的法案當作優先事項處理，本周就率先通過刪除已編列給國稅局增聘稅務員的800億元；但國會預算處說，該法案若實施，反而會在2032年前，增加1140億元預算赤字。

拜登總統說，他會否決這一法案，因為它不僅會提高赤字，還會因為削弱國稅局的執法能力，讓富裕階級有更多逃稅機會。他也表明，不會和共和黨談判債務上限，國會提高舉債上限，不能有附帶條件。

共和黨 預算 眾院

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