28架次解放軍機 全線挑釁台空防 國軍積極反制

解放軍演，57解放軍共機圍台

中華民國國防部 9日發布中共解放軍 台海周邊海、空域動態，解放軍機前天大規模操演，除有大批解放軍機闖越台海中線「全線」挑釁外，轟炸機和無人機也穿越巴士海峽抵台灣東南空域。針對中共東部戰區在台海周邊大規模操演，台國防部表示，解放軍以莫須有指控，採取不理性挑釁行動，已嚴重破壞台海及區域和平穩定，國軍有信心確保國家安全。

國防部表示，自1月8日6時至9日6時止，國軍偵獲解放軍機57架次、解放軍艦四艘次，持續在台海周邊活動。其中有28架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，台海中線從北到南，8日全線都有解放軍機穿越中線，包括有BZK-005無人機三架次、殲11戰機六架次、蘇愷30戰機兩架次、殲10戰機兩架次、殲16戰機12架次；另有兩架次轟6機和一架次BZK-005無人機，在一架空警500機側應下穿越巴士海峽。

台總統府發言人張惇涵9日表示，總統府除表達嚴厲譴責外，並嚴正強調，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。台灣的立場很清楚，就是不會升高衝突、不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線；對於台海及區域周邊局勢，國軍都有密切掌握並沉著因應。

台行政院長蘇貞昌9日接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」時說，中國突然宣布在台灣周邊軍演，但台灣從不退縮，自由民主國家團結才能對抗威權、武力恣意擴張。

國民黨表示，國民黨堅定捍衛中華民國、保衛台灣安全，強力支持國軍採取一切必要作為守護家園，對於所有破壞兩岸關係、傷害區域和平、不利交流對話的作為都不樂見。

台國防部表示，國軍近期偵獲多批解放軍機、解放軍艦，持續在台海周邊活動，部分解放軍機並逾越海峽中線；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，並在戰備背景下戮力訓練，以不升高衝突、不挑起爭端為原則，堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由防線。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，中國在這個地區不斷地改變現狀，而且很多都是非常挑釁的作為，剛好凸顯台灣最近兵役改革的必要性，呼籲國際社會要共同關注這樣挑釁的行為。