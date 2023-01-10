華府智庫兵推：2026台海若開戰 美慘勝 台灣被摧毀

美國在西太平洋和南海部署軍力，維持地區和平與安全。(美聯社)

華府 非黨派智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies，CSIS)根據台灣海峽可能爆發戰爭衝突進行兵棋推演(war game simulations)，結果顯示如果中國2026年出兵台灣，將付出巨大代價，且不會成功；美國、日本 、台灣同樣傷亡慘重，戰後美軍和解放軍 將雙雙陷入「癱瘓」。

這份名為「下一場戰爭之第一戰」(The First Battle of the Next War)的兵推報告中說，這是迄今針對可能爆發的台海戰爭，最大規模、涵蓋範圍最廣的兵推之一。該智庫模擬24種戰況，顯示美軍終將取得勝利，不過會受到重創，開打三周就會有3200美軍陣亡、兩艘航空母艦被擊沉，還會損失10到20艘大型水面作戰艦。

報告中說，美軍陣亡人數大約是美國在伊拉克、阿富汗作戰20年來死亡人數的一半，「如此損失將讓美國在國際舞台的地位，持續多年受到傷害」。

美方智庫舉行兵棋推演，模擬解放軍攻台，結果顯示美軍「慘勝」，但台美日中各方傷亡慘重。(美聯社)

中國將有上萬人陣亡，中國的現代化海軍規模雖然領先全球，但之後將「潰不成軍」；報告中估計，解放軍將有1萬官兵陣亡，損失155架戰鬥機及138艘主要戰艦，數萬解放軍將淪為戰俘。

台灣方面則會被摧毀，軍隊估計有3500人傷亡，海軍現役22艘巡防艦與四艘驅逐艦全被擊沉，水電供應等基本生活服務全斷，重創經濟。有線電視新聞網(CNN)報導，「台灣的軍隊雖然未被擊潰，但戰力亦因此大打折扣，還要在此狀態下防守一個經濟受重創、沒電也沒基礎公共服務的島嶼」。

日本也會被捲入，兵推報告指出，幾個駐日美軍基地會被解放軍攻擊，具同盟關係的美日部隊將共同損失多艘艦艇、數百架飛機和數千名官兵的生命。

CNN9日報導，台海情勢緊張似乎戰事一觸即發，受到華府及亞洲地區政軍領袖高度矚目；報導指出，這份兵推報告是各界以台海戰爭可能爆發為前提所進行的兵推當中，內容最詳盡的一份。

「戰略暨國際研究中心」研究團隊模擬了20多種戰爭狀況，研究人員指出，不管是政府或私人機構先前完成的台海戰爭兵棋推演，內容太多過於狹隘、模糊，無法讓社會大眾與決策官員看到台灣海峽爆發戰爭後可能出現哪些真實狀況。

兵棋推演報告三位計畫主持人之一、「戰略暨國際研究中心」資深顧問坎西恩(Mark Cancian)指出，有關美中衝突的兵棋推演，外界其實看不到未列保密的報告，即使有非機密兵棋推演，通常也只進行一道或兩道模擬而已。

為因應解放軍攻台，台灣每年舉行漢光演習。(路透)

「戰略暨國際研究中心」研究團隊總共模擬24道情境，尋求兩個基本問題的解答：中國入侵台灣是否會成功？將付出哪些代價？

兵棋推演報告指出，上述兩個問題的第一個答案是「不會」，第二個答案則是「重大代價」。

CSIS表示，不希望這份兵推報告被解讀為在暗示一場台海之戰「極有可能甚至不可免」；報告中說，中國領導階層可能採取的對台策略仍是外交孤立、施壓遊走灰色地帶和經濟脅迫。