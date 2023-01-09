無證客容易患PTSD 穿越邊境遭受暴力、性侵折磨

拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登總統在德州艾爾帕索市，與邊防巡邏員經過邊牆。(美聯社) Biden Border Secret Service agents stand guard as President Joe Biden talks with U.S. Border Patrol agents along a stretch of the U.S.-Mexico border in El Paso Texas, Sunday, Jan. 8, 2023. (AP Photo/Andrew Harnik)

根據臨床醫師發現，隨著大量無證移民 湧入南方邊境 城市，許多移民因為飽受身心摧殘而罹患「創傷後壓力症候群」(post-traumatic stress disorder, PTSD)的情況越來越嚴重，而且疫情期間，聯邦政府援用「美國法典第42卷」(Title42)制定的公衛政策，允許政府驅逐大量無證客，對移民身心造成雪上加霜的負擔。

美聯社報導，自2020年3月以來，已經有超過250萬移民被驅離出境。德州艾爾帕索(El Paso)收容中心當班醫師艾莫爾(Brian Elmore)表示，「移民常常因為遭受暴力、綁架和性侵 等折磨，身心飽受摧殘，其中多數人出現創傷症候群(PTSD)症狀，我需要對每一位患者進行檢查，」

艾爾帕索這樣的城市，收容中心人滿為患，又有諸多公共安全顧慮，專家表示，心理健康資源很稀少，只有症狀最嚴重的患者才能獲得治療。

2022年的最後一天，一群無證移民越過德州艾爾帕索後，被迫滯留在邊界牆邊，而且還有更悲慘的遭遇。亞利桑那州「受虐被害人組織」(Center for Victims of Torture)專案經理雷耶斯·博雷羅(Zury Reyes Borrero)表示，「一位因性侵而懷孕的13歲少女於分娩後，亟需托兒與教育的援助。」

全國「受虐被害人組織」在亞利桑納州和其他兩州設有診所，但該組織臨床服務主管拜馬納(Leonce Byimana)坦承醫療資源根本杯水車薪，「估計的需求量比我們提供的醫療資源高出五倍。」

拜馬納表示，移民經歷的創傷通常來自兩方面，一是還記得家鄉之苦，二是飽受顛沛流離的精神痛苦。

除了提供心理健康的急救外，患者還需要長期照顧，但病患從邊境城市轉移到各州、各地收容所，要提供後勤支援非常困難。

人道組織Hope Border Institute執行董事科貝特(Dylan Corbett)表示，如果不及時接受治療，可能會轉為慢性精神疾病，需要更高度的專業治療。

由於醫療資源極其有限，醫療人員只能專注於治療受性侵婦女與她們尚未出生的胎兒，不得不任由許多身心受創患者自生自滅。