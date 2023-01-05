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XBB.1.5最強傳染魔王 占美國東北部7成病例

記者張聲肇／綜合報導
WHO官員左起，世衛緊急健康計劃主任萊恩、世衛秘書長譚德塞與世衛新冠疫情技術主任瑪麗亞‧范科霍夫等，密切觀注中國疫情發展。(美聯社)
WHO官員左起，世衛緊急健康計劃主任萊恩、世衛秘書長譚德塞與世衛新冠疫情技術主任瑪麗亞‧范科霍夫等，密切觀注中國疫情發展。(美聯社)

世衛組織4日表示，XBB.1.5 Omicron亞種是新冠病毒迄今傳染性最強的變種，最近在美國以每兩周增加一倍的速度急速擴散，美國東北部70%病例都是感染這個新變種所致。

世衛組織新冠病疫首席技術主任瑪麗亞‧范科霍夫(Maria Van Kerkhove)說，全球衛生官員都很擔心這個新變種在美國東北擴之速，也成為美國的「主流」病毒，幸好染疫者症狀不太嚴重。

她在日內瓦記者會上說，XBB.1.5是目前為止已發現的所有變種當中，傳播力最強的，因為所有變種當中，以這個病毒株最能夠附著在細胞上，也輕易就能自我複製。

她說，目前為止全球29國已發現XBB.1.5的蹤跡，實際擴散範圍可能更大，因為各國基因排序、分析的進度減緩，要明確追蹤所有的新冠變種很困難。

她指出，XBB.1.5到底多厲害，世衛組織完全沒有資料，不過目前看來，感染這變種的人，病情似乎不比感染Omicron其他變種嚴重，世衛顧問小組正在評估它可能造成的風險，再過幾天即可公布評估結果。

范科霍夫說，病毒流播越廣闊越快速，突變的機會就越大，因此，大可預期全世界會有另一波感染，但這不表示也會有另一波死亡，因為「對治措施持續生效。」

科學家說，XBB.1.5閃避疫苗和人體感染後產生的抗體的本領，不下於XBB和XBB.1，還發展出更能緊密附著於細胞的能力，建立了生存茁壯的優勢。

XBB.1.5的脊突蛋白比前兩代祖先多了14種突變，閃避抗體的能力或許更強，這表示打過疫苗或感染過病毒的人，被這個變種株盯上的機率更大，不過，即使感染XBB.1.5，不見得會演變為重症。

抗體不是人類免疫系統裡對付病毒的唯一武器，T細胞的功能也不小。

這個新變種如今成為東北部70%新病例的感染源，在全國新病例當中，也占四成。12月初，它還僅占全國病例的4%，顯見它確具傳染的優勢。WHO擔心的是，透過它，更可怕的變種株不斷出現，不知伊於胡底。

世衛 疫苗 Omicron

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