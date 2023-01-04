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「鷹眼」傑瑞米雷納術後PO傷照 出事原因曝光

編譯周芳苑／綜合3日電
「鷹眼」傑瑞米雷納受傷後首度露面，3日在社群媒體貼出自己在醫院病床上自拍照，看來一切正常。他表示感謝所有關心的人。 (取自Instagram)
「鷹眼」傑瑞米雷納受傷後首度露面，3日在社群媒體貼出自己在醫院病床上自拍照，看來一切正常。他表示感謝所有關心的人。 (取自Instagram)

漫威英雄片中扮演「鷹眼」(Hawkeye)的男星傑瑞米雷納(Jeremy Renner)新年剷雪受傷的意外事件備受關注，事發地點雷諾市(Reno)的市長席夫(Hillary Schieve)說，雷納當天在雷諾邊緣山區發生事故受傷時，正協助一名被困駕駛。

雷納的公關人員2日聲明說，雷納遭到「胸部鈍傷與骨科損傷」(blunt chest trauma and orthopedic injuries)，在雷諾的醫院接受手術後，目前在加護病房，情況危急但穩定。

雷納3日在自己社群媒體貼出自己在醫院病床上自拍照，看來一切正常。他表示感謝所有關心的人。

市長席夫稱，這位51歲明星元旦那天被自己的剷雪車輾過時，之前正試圖幫助一輛被困在他住屋外的汽車脫困。

席夫2日晚間接受當地媒體Reno Gazette-Journal訪問時表示，雷諾當時正出手幫助被困在雪地裡的人；席夫自稱和雷諾是朋友，1日事故發生後不久就接到電話通知。

席夫告訴媒體，「他(雷納)總在幫助別人。」

瓦肖郡(Washoe County)警局1日聲明說，相關人員據報馬上對發生在玫瑰山公路(Mt. Rose Highway)的事故做出回應，上午9時左右，雷納被直升機送往當地醫院。去年12月31晚間到隔日早上，強大冬季風暴在當地造成兩呎多積雪。

警長巴蘭(Darin Balaam)3日下午召開記者會；稍早曾透過聲明表示將澄清有關警長辦公室對事故的回應細節。巴蘭表示，當時雷納正協助家庭朋友陷雪脫困，但突然他的剷雪車動了起來，他就試圖回到剷雪車，這時被剷雪車輾過。警長巴蘭還表示雷納是唯一受傷的人，目前看不出有任何不當情事。

雷納近年來在多部電影和電視劇中飾演漫威影業出品的「復仇者聯盟」(Marvel's Avengers)超級英雄團隊的成員「鷹眼」；2009 年他在「拆彈部隊」(Heart Locker，或譯危機倒數)片中飾演一名伊拉克戰場上的美軍拆彈專家，而獲奧斯卡最佳男主角提名。

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