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通膨？健保？民調：兩黨選民2023關注大不同

記者顏伶如／綜合報導
部分選民關注通膨影響。圖為民眾在紐約中央車站市場詢問奶酪價格。(中新社)
部分選民關注通膨影響。圖為民眾在紐約中央車站市場詢問奶酪價格。(中新社)

美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)1日公布2022年12月最新聯合民調結果顯示，兩黨選民對於2023年國家發展的關注重點不同，共和黨選民比較關係的議題為通貨膨脹、汽油與食物價格、能源、移民，民主黨選民則較關心健保、氣候變遷、貧窮、種族歧視、墮胎及婦女權。

美聯社報導，政治立場屬於保守派的80歲選民伊娃‧古茲曼(Eva Guzman)是退休圖書館員，在開銷變重的情況下，由於有存款，對於自己的財務狀況仍然感到放心，她的丈夫生前已存下一筆家用急難金。不過，住在聖安東尼奧的她已經限制開車上超市的次數，為了節省電費則把暖氣室內溫度調低，同時在金錢方面盡量幫忙孫子孫女及曾孫們。

育有四名兒女的古茲曼說，很難想像現今年輕夫妻在萬物齊漲的環境底下如何養家活口。她說：「對很多民眾來說，日子變得越來越不好過了。問題真的已經失控了。」古茲曼說，通膨與經濟不穩都是拜登總統的錯。

報導指出，與古茲曼一樣，約有30%美國民眾認為通膨是美國應該優先解決的問題。在美聯社與NORC公共事務研究中心最新民調的開放式問答中，詢問受訪者美國政府在2023年應該首先處理哪五項議題。統計結果顯示，認為應該優先解決通膨的民眾有30%，與一年前相同調查相比，大約增加一倍，但較2022年6月份相同調查的40%明顯減少。

調查結果顯示，雖然兩黨民眾普遍關心經濟，但兩黨選民對於2023年政府應該優先處理哪些議題，看法則有明顯差別。共和黨選民當中，有45%認為移民問題是政府應該優先處理的議題。

住在休士頓的41歲學習發展部經理伊莉莎白‧史蒂文斯(Elizabeth Stephens)是較傾向於民主黨的獨立選民。她說，通貨膨脹來來去去，但貧窮問題、健保資源分配不均等問題，則是永遠存在的。她指出：「即使經濟欣欣向榮，還是有一些民眾生活過得很掙扎。」

史蒂文斯說，美國陷入嚴重分歧，很難想像2023年會有任何實質進展。

這項聯合民調是在2022年12月1日至5日間舉行，對抽樣選出足以代表美國人口的1124名成年人完成調查，統計誤差在正負3.8個百分點內。

共和黨與民主黨選民對於2023年國家發展的關注重點不同。(歐新社)
共和黨與民主黨選民對於2023年國家發展的關注重點不同。(歐新社)

2023 民調 健保

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