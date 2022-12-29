我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

拜登任命法官勝川普 仍無法扭轉聯邦法院傾向保守派

記者顏伶如／綜合報導

與前總統川普相比，拜登總統上台以來23個月期間完成任命的聯邦法院法官人數較多；不過，法律專家指出，拜登仍無法扭轉川普任內與共和黨籍參議員聯手任命眾多聯邦法官，造成聯邦法院傾向保守派的格局。

華盛頓時報報導，專家指出，拜登提名聯邦法官都是替換民主黨籍法官，而不是新任命共和黨籍法官。川普任內則將許多民主黨籍法官席次翻轉為共和黨籍法官出任，包括聯邦區域巡迴法院法官在內。

里奇蒙大學(University of Richmond)法學院教授托比亞斯(Carl Tobias)指出，從理念層面來看，拜登任命法官帶來的變化，並不會像川普任命法官那般龐大。

競選期間，拜登曾說上台之後將讓最高法院更加多元化，若有大法官出缺，將任命美國史上第一位非裔女性大法官。自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)今年暑假退休後，拜登將傑克森(Ketanji Brown Jackson)送進最高法院，果然兌現選舉支票。

除了最高法院大法官之外，拜登上台以來還完成28位聯邦巡迴法院法官任命以及68位聯邦區域法院法官任命。

川普任內有三名保守派大法官進入最高法院，川普上台最初兩年則完成30位聯邦巡迴法院法官任命、53位聯邦區域法院法官任命。

前總統歐巴馬任內完成2位最高法院大法官任命，上台最初兩年完成16位聯邦巡迴法院法官任命、44聯邦區域法院法官任命。

法律專家指出，與過去幾位總統任命法官相比，拜登任命法官絕大多數相當年輕且多元化，出身於各種不同經驗背景；拜登鮮少挑選大型法律事務所出身的人選出任法官，青睞出身公設辯護人背景的人選，而不是擁有典型檢察官經歷的人選。

休士頓南德州法學院(South Texas College of Law Houston)憲法學教授布萊克曼(Josh Blackman)，拜登挑選法官人員都不是擁有全國知名度的人物，這些法官將如何影響司法，可能要等兩年過後才會看到實際結果。

拜登 川普 大法官

上一則

全球億萬富翁資產年蒸發2兆 馬斯克虧1150億最慘

下一則

無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒

延伸閱讀

平安夜把無證客丟包華府挨批 德州長嗆白宮偽善總司令

平安夜把無證客丟包華府挨批 德州長嗆白宮偽善總司令
眾院國會暴動特別調查委員會 撤銷川普傳票

眾院國會暴動特別調查委員會 撤銷川普傳票
拜登想拚連任總統 未來2年任期不好過

拜登想拚連任總統 未來2年任期不好過
川普刪節的6年稅表 眾院委員會訂30日公布

川普刪節的6年稅表 眾院委員會訂30日公布

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福