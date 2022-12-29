拜登任命法官勝川普 仍無法扭轉聯邦法院傾向保守派

與前總統川普 相比，拜登 總統上台以來23個月期間完成任命的聯邦法院法官人數較多；不過，法律專家指出，拜登仍無法扭轉川普任內與共和黨籍參議員聯手任命眾多聯邦法官，造成聯邦法院傾向保守派的格局。

華盛頓時報報導，專家指出，拜登提名聯邦法官都是替換民主黨籍法官，而不是新任命共和黨籍法官。川普任內則將許多民主黨籍法官席次翻轉為共和黨籍法官出任，包括聯邦區域巡迴法院法官在內。

里奇蒙大學(University of Richmond)法學院教授托比亞斯(Carl Tobias)指出，從理念層面來看，拜登任命法官帶來的變化，並不會像川普任命法官那般龐大。

競選期間，拜登曾說上台之後將讓最高法院更加多元化，若有大法官 出缺，將任命美國史上第一位非裔女性大法官。自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)今年暑假退休後，拜登將傑克森(Ketanji Brown Jackson)送進最高法院，果然兌現選舉支票。

除了最高法院大法官之外，拜登上台以來還完成28位聯邦巡迴法院法官任命以及68位聯邦區域法院法官任命。

川普任內有三名保守派大法官進入最高法院，川普上台最初兩年則完成30位聯邦巡迴法院法官任命、53位聯邦區域法院法官任命。

前總統歐巴馬任內完成2位最高法院大法官任命，上台最初兩年完成16位聯邦巡迴法院法官任命、44聯邦區域法院法官任命。

法律專家指出，與過去幾位總統任命法官相比，拜登任命法官絕大多數相當年輕且多元化，出身於各種不同經驗背景；拜登鮮少挑選大型法律事務所出身的人選出任法官，青睞出身公設辯護人背景的人選，而不是擁有典型檢察官經歷的人選。

休士頓南德州法學院(South Texas College of Law Houston)憲法學教授布萊克曼(Josh Blackman)，拜登挑選法官人員都不是擁有全國知名度的人物，這些法官將如何影響司法，可能要等兩年過後才會看到實際結果。