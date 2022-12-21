公布川普稅表成危險先例？紐時：納稅人隱私時代恐結束

眾院歲出歲入委員會表決通過將公布前總統川普的稅表，川普抗拒了四年，財務狀況終於還是要公諸於世。（美聯社）

眾院歲出入委員會20日表決公開川普 2015年至2020年的稅務紀錄；紐約時報分析指出，公布川普稅表 是很關鍵的透明化行為，部分人士擔心這代表納稅人隱私時代的結束；眾院委員會民主黨 人是否利用職權，拿公布稅表作為向對手「開刀」的政治武器，也引發質疑。

「我認為必須要有很好的理由來解釋，為何揭露稅表符合公眾利益，」曾任歐巴馬和川普執政時代國稅局長的柯斯基寧(John Koskinen)指出，「這是個危險先例。」

法律並未要求總統公布個人納稅申報表，只是幾十年來的總統一直自願這麼做，藉此向大眾證明自己無可隱瞞。多年來一直想拿到川普稅表的民主黨人試圖用各種理由解釋議員理當獲准查看私人財務資料。2017年，新澤西州民主黨眾議員巴斯克雷 (Bill Pascrell Jr.) 要求看川普稅表的說法是，公眾可以更了解川普與外國政府的財務關係及潛在利益衝突，結果遭當時占眾院多數的共和黨拒絕。

2019年民主黨控制眾院時也要求看川普稅表，他們舉稅法條款表示，稅法賦予國會負責稅務的委員會審查私人稅單權力。但川普當時的財長米努勤(Steven T. Mnuchin)拒絕交出，並警告若共和黨人有朝一日決定將國稅局「武器化」，民主黨人恐將因其今日要求自食苦果。

共和黨眾議員布雷迪表示把公布稅表當成武器，「這不僅限於公職人員，還可針對普通公民、商界和勞工領袖、最高法院法官。」

民主黨人始終堅稱查看川普稅表不是為了玷污他，而是要監督國稅局自動審計總統和副總統當選人稅表的有效性。預料民主黨人和稅務專家將梳理這些稅表，以確定川普採用何種策略來降低稅務、是否從他擔任總統時倡導的稅改政策獲益。

國會行使權力公開納稅人資料並非沒有先例。但維吉尼亞大學名譽稅法教授喬治·尹 (George K. Yin) 表示，國會取得川普稅表的門檻應該要很高，公布稅表門檻更高。他擔心，若發布文件被廣泛認為是出於政治因素，以後可能出現「以牙還牙」的局面。