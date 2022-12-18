民主黨議員引憲法第14修正案 提案禁止川普再參選

40名民主黨籍聯邦議員援引美國憲法第14修正案條款，日前提案禁止前總統川普(圖)再度參選公職。(美聯社)

共計40名民主黨 籍聯邦議員援引美國憲法第14修正案條款，日前提案禁止前總統川普 再度參選公職。

源於1860年代的憲法第14修正案第三節，內容規定曾為南方聯盟(Confederacy)成員者不得擔任公職。民主黨籍眾議員主張，憲法第14修正案第3節條款的規範適用於川普。

曾經參與發起川普彈劾案的民主黨籍羅德島州聯邦眾議員西西林(David Cicilline)，15日提出獲得40名眾院 同僚連署的提案。提案內容指出，根據憲法第14修正案第三節，川普不得再次擔任總統或任何公職。

憲法第14修正案第三節立法背景是南北戰爭後的1860年代，條文規定曾任宣誓就職美國政府官員或國會議員者，如果曾經支持南方聯盟、參與叛亂或通敵，均不得再擔任美國政府包括文官與軍職在內的任何公職。

提案民主黨眾議員指出，川普煽動2021年1月6日的叛國行動，因此適用這項規範。

西西林發表聲明表示：「川普顯然參與了2021年1月6日的叛亂，意圖在於推翻合法舉行、結果公平的2020年選舉。既然曾經想要摧毀政府，就沒資格擔任政府領導人。」

西西林在聲明中說，就連參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)都曾坦承川普應為1月6日國會暴動承擔責任，而且是在參院議場公開發言時說，不管是實際層面或道德層面，川普對於唆使當天的事件都應該負責。

西西林指出，根據憲法第14修正案規定，川普所作所為已經失去再次擔任聯邦公職的資格，修正案第五節則規定，國會有權通過立法，落實第三節的禁令。

提案事由指出，根據眾院國會暴動調查委員會取得的詳細證詞與證據，加上暴動當天的媒體報導，都證明川普協助策畫推翻選舉暴動。

福斯新聞網(Fox News)分析，眾院民主黨團高層是否會在本屆會期結束之前表決西西林等人的提案，目前仍不清楚，如果提案最終無法交付表決，由於下屆眾議院會期共和黨將掌握多數席次，西西林提案將無望通過。