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世足賽／「PK戰之王」克羅埃西亞 攻守有密技？

編譯孫梁／綜合11日電
克羅埃西亞隊靠PK大戰擊退強敵，闖入本屆世界杯四強，被稱為「PK戰之王」。圖為克羅埃西亞隊9日在戰勝巴西隊後，向觀眾致意。(路透)
克羅埃西亞隊靠PK大戰擊退強敵，闖入本屆世界杯四強，被稱為「PK戰之王」。圖為克羅埃西亞隊9日在戰勝巴西隊後，向觀眾致意。(路透)

繼獲得上屆世界盃亞軍後，克羅埃西亞隊在本屆世界盃又闖入四強。時隔四年，克隊都是靠PK(Penalty Kick)大戰擊退強敵，一個400萬人口的小國因成為國際大賽的「PK戰之王」而受到矚目。

12碼球罰得穩和成功撲救需要技巧，同時也需要運氣。

信奉東正教的克羅埃西亞人天生將平局視為異端，南斯拉夫甲組聯盟1992年解體前，包括克羅埃西亞隊在內的各隊在常規賽中都必須以PK戰分出勝負。今日的克隊門將瓦科維奇(Dominik Livakovic)無須走太遠就能找到罰球高手，訓練自己也成為防守罰球的大師。

上屆俄羅斯世界盃賽，瓦科維奇是球隊替補守門員，他的師傅蘇巴西奇(Danijel Subasic)是主力門將，如今兩人都分別撲出三個12碼罰球，在一屆世界盃上撲出三個罰球，全球迄今只有三個人做到。克隊主教練達里克(Zlatko Dalic)說：「歷史常會重演，瓦科維奇當之無愧是蘇巴西奇的傳人。」

但瓦科維奇對如何撲出12碼罰球的解釋卻很簡單，「我認為更多是一種感覺，以及對主罰球員的分析。」

但對克隊主帥達里克而，挑選球員主罰卻一點都不簡單，尤其是在與日本隊的比賽中。罰12碼球時，隊中主力、37歲的超級球星莫德里奇(Luka Modric)已被換下場，因此，達里克不得不在沒有老將可以依賴的情況下選擇，球員的心理面臨巨大壓力。但日本隊罰的第一個12碼球就被克隊門將撲出，起到了穩定軍心的作用。達里克說：「球員的所有壓力都被瓦科維奇的成功撲救解決了。」

心理學家指出，PK大戰對球員會產生巨大心理壓力，2012年的一項研究顯示，罰球失敗會加劇心理壓力，導致信心更低；而撲救或是罰成功則會降低心理壓力和增強信心，如果上一次罰12碼球獲勝，下一次的成功率就會提高，否則相反。

克羅埃西亞隊在PK大戰中成功正是建立在球隊的信心基礎上，研究數據表明，兩次PK大戰中均獲勝的球隊，罰中率可達89%，而兩次均失敗的球隊，罰中率為57%。

克隊的連續成功是因為不斷在PK大戰中獲勝，主教練達里克說：「絕不要小瞧克羅埃西亞人，我們的國家雖小，但勇敢而忠誠。」

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