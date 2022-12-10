我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

高利率衝擊 全美27萬屋主 新屋已成「溺水屋」

編譯周芳苑／綜合9日電
房貸利率大漲，有些剛買的房屋已成為「溺水房」，圖為加州蒙特利公園市一棟房屋今年夏天求售的資料照片。(Getty Images)
房貸利率大漲，有些剛買的房屋已成為「溺水房」，圖為加州蒙特利公園市一棟房屋今年夏天求售的資料照片。(Getty Images)

房地產市調機構Black Knight最新報告顯示，約有27萬屋主今年在市場火熱時買房，如今房屋價值已低於所背負的房貸金額，成了「溺水屋」(underwater)。

Black Knight發現，第三季全國45萬名溺水債務人(underwater borrower)中，近60%的房貸是今年前九個月期間才開辦的；今年成交的房屋中有40%其可供抵押的資產剩下不到一成。

這些數據反映今年房貸利率大漲的另一影響；房價跨月增幅降溫之快創紀錄，房貸利率跳升讓房屋價值萎縮的情形雪上加霜。

Black Knight數據和分析總裁格拉博斯克(Ben Graboske)聲明說，雖然房價調整已放緩，房產風險仍大；負資產率(negative equity rates,，房屋價值低於房貸額)仍遠低於歷史平均值，但最近借房貸買房與疫情初期或之前買房，風險明顯不同。

這份調查發現，聯邦住房管理局(FHA)或退伍軍人事務部(VA)支持的房貸借款人最可能陷困境，很多人是首次購屋或低收入購屋者。

由FHA支持的房貸借款人所受衝擊最大，超過25%陷困境，該族群約80%只擁有不到10%的房屋淨值(home equity stake)。

貸款開始六個月內拖欠的提前還款違約(EDP)近幾個月也增加，FHA借款人拖欠增幅最大，今年截至10月，其違約率比2013-2018年平均值高150%、較2000年初要高25%。

相比之下，普通貸款(conforming loans)提前違約率比2000年初低70%以上，VA貸款違約率不到一半。

格拉博斯克說，FHA貸款依賴房屋增值和本金償還來逐步改善資產狀況，目前大環境對這群弱勢借款人不利。

Black Knight並發現，多數面臨風險的人在房價最高時買房。在6月間房價飆至43萬8000元高峰買房的人當中，至少10%目前房屋價值低於房貸額。

過去七個月房價降溫，但不足以緩解購屋者的憂慮。格拉博斯克說，房貸利率上揚將影響待售屋庫存和房屋銷售，恐連帶限制房價調整。

房價 貸款 利率

上一則

中沙石油貿易 習近平倡人民幣結算

下一則

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

延伸閱讀

非白人申請房貸難 費城亞裔被拒率8.5% 非裔12.5%

非白人申請房貸難 費城亞裔被拒率8.5% 非裔12.5%
財經簡訊

財經簡訊
喬州23都會區 僅華納羅賓斯住房可負擔

喬州23都會區 僅華納羅賓斯住房可負擔
新州開發商、律師 認策畫鉅額房貸欺詐

新州開發商、律師 認策畫鉅額房貸欺詐

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞