中沙關係再深化 沙烏地阿拉伯大採購華為

中國國家主席習近平訪問沙烏地阿拉伯受到王儲沙爾曼（右）高規格接待，外界也解讀是與拜登總統作對比。（美聯社）

中國國家主席習近平 繼續沙烏地阿拉伯訪問行程，兩國關係進一步深化，兩國元首8日簽署全面戰略夥伴關係協議。兩國早前也就關於氫能、直接投資等簽署諒解備忘錄，其中最受關注的是備受美國打壓的華為，在沙烏地建立數據中心。

習近平8日與沙烏地國王沙爾曼(King Salman)會晤期間，兩人簽署了全面戰略夥伴關係協議，凸顯了北京 與這個美國長期盟友深化日益密切的關係。根據協議，每兩年輪流舉行一次元首會晤。

此外，習近平8日也與37歲的沙烏地實際統治者、王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)舉行會談，北京同意將沙烏地列為團體旅遊目的地，並擴大人文交流。兩人簽署了協議，內容關於沙烏地的2030年願景與北京的「一帶一路」倡議。

沙烏地與中國企業7日在資訊技術、遺傳學、採礦、氫能和製造等領域簽署了34項協議。

尤其受到關注的是，沙烏地與中國電信設備商華為簽署了備忘錄，內容涉及雲端計算、在沙烏地建設高科技建築群(high-tech complexes)及數據中心。

沙烏地長期以來是美國親密盟友，但與中國的關係一直迅速加強，並將主要以石油 為基礎的關係轉變為涉及軍售、技術轉讓及基礎設施項目的更複雜關係。這種轉變是在2017年由王儲沙爾曼主導，之後中國超越美國成為沙烏地的主要貿易夥伴。

王儲一直努力將沙烏地從依賴石油發展至多元化，同時在安全保障及武器供應方面，期望擺脫對美國的依賴，發展民用核計畫並建立強大的地方國防工業，成為一個獨立強國。 從中國獲得技術和訣竅是實現這些目標的關鍵。在這種背景下，習近平此次訪問的盛況和場面，對美國是一個警訊。

沙烏地及中東國家的官員、學者及商人愈來愈認為美國已對中東地區失去興趣，更重要的是認為美國是一個衰落中的超級大國，難再發揮核心作用，因此要為出現的多極世界做準備。

沙烏地與美國的關係在過去幾年特別緊張，拜登在競選總統期間，在回應異見記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)被殺事件時，將沙烏地視敵對國家；兩國最近也因沙烏地石油減產而關係進一步惡化。

阿拉伯聯合大公國外交顧問加加什 (Anwar Gargash) 早前在一次公開演講中說，中國已成為一個核心經濟參與者、核心技術參與者、非常重要的政治參與者，美國對國際秩序的霸權不會繼續下去。

哈佛大學國際事務中心的沙烏地研究員阿利亞亞( Mohammed Alyahya) 認為，目前世界仍生活在美國的國際安全秩序中，但擔心的是五年或十年後會發生的變化。