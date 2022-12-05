又提大選舞弊論 川普喊「暫停憲法」白宮駁斥

前川普總統日前發文攻擊憲法。要求凍結部分憲法修文，各界譁然，引發重批。(美聯社)

前總統川普 持續挑戰2020年大選結果，堅持「舞弊說」；日前又喊出應該「暫停憲法」，白宮周末期間嚴正駁斥。白宮發言人貝茲(Andrew Bates)3日發表聲明表示：「攻擊憲法以及所有憲法理念，從國家精神角度來看，不但令人深惡痛絕，還應該受到全體人民譴責。」

貝茲在聲明中說，憲法是「神聖不可侵犯的文憲」。聲明中表示：「不能只有選贏的時候才愛美國。」

川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文重提沒有根據的選舉陰謀論話題，聲稱2020年勝選結果遭到偷竊。發文中寫道，美國應該揚棄憲法。

川普寫道：「這麼嚴重的大規模舞弊，應該讓所有規則、法規以及條款通通廢除，甚至憲法條款。」

科技富豪馬斯克(Elon Musk)入主社群媒體推特 (Twitter)之後，日前表示將揭露2020年大選之前推特內部曾有哪些「打壓言論自由」的情事。不過，馬斯克所說的「推特檔案」並未顯示推特曾向民主黨 屈服。

川普3日下午在「真實社群」後續發文中寫道：「前所未有的舞弊必須要有前所未有的解決方式。」

2021年1月6日國會暴動事件後，川普因違反使用規則，帳號遭到推特關閉。馬斯克已經表示歡迎川普重返推特，但川普尚未透過推特平台發文。

前川普總統日前發文攻擊憲法。要求凍結部分憲法修文，各界譁然。圖為共和黨籍的猶他州聯邦參議員麥克李10月在期中選舉競選時手持口袋型憲法，強調憲法完整性。(美聯社)

民主黨人稱川普「言行危險」

今年期中選舉過後，川普除了宣布將參加2024年大選，也持續炒作2020年大選遭人動手腳的說詞。川普喊出暫停憲法的主張之後，包括民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)以及多位政治人物周末期間同聲譴責。

民主黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員貝耶(Don Beyer)在推特發文寫道：「川普的文字與行動都是令人無法接受的，鼓吹仇恨及政治暴力，這些言行都是很危險的。」