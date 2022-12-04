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拜登推動 民主黨大選初選首戰 南卡取代愛阿華

編譯顏伶如、洪毅／綜合3日電
民主黨章程委員會2日投票通過，以南卡羅來納州做為2024年大選初選首戰州，取代自1972年以來就是民主黨初選第一站的愛阿華州。圖為南卡州選民今年10月5日排隊參加缺席投票。(美聯社)
民主黨章程委員會2日投票通過，以南卡羅來納州做為2024年大選初選首戰州，取代自1972年以來就是民主黨初選第一站的愛阿華州。圖為南卡州選民今年10月5日排隊參加缺席投票。(美聯社)

拜登總統的推動下，民主黨章程委員會(Rules and Bylaws Committee)2日投票通過，以南卡羅來納州做為2024年大選初選首戰，取代自1972年以來就是民主黨初選第一站的愛阿華州。

章程委員會委員們通過，2024年2月3日總統初選由南卡羅來納州起跑，內華達及新罕布夏在三天之後2月6日同時舉行初選，下周2月13日是喬治亞州，兩周後為密西根州，之後進入3月多州同時舉辦初選的「超級星期二」，一直到6月。愛荷華州已被排除第一輪初選之列。

「華盛頓郵報」早前報導分析，初選登場順序異動將產生幾家歡樂幾家愁的後果，在初選過程中因此能夠受到較多矚目的州為此感到振奮，但影響力將因此降低的州則頗為不悅；在2日的投票上，只有來自愛阿華及新罕布夏州的章程委員會委員反對此提案。

「今日美國報」(USA Today)報導，拜登1日致函民主黨章程委員會指出，民主黨應該確保挑選候選人的過程裡，少數族裔選民聲音在程序初期就可以被聽見。

章程委員會通過的提案將在明年2月交付民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)表決；惟這些提案預料能過DNC這一關。

在「超級星期二」之前的幾場初選有巨大影響力，往往能夠確定競逐者是否有必要全國跑透透、募款發愁；此外，拜登在2020年初選時，在愛阿華、新罕布夏、內華達的支持度甚低，但得到南卡羅來納州熱情支持，最終入主白宮。

打破歷年初選慣例的提議讓傳統初選開場州不滿，來自愛阿華州的章程委員會委員布瑞南(Scott Brennan)表示，像愛州這樣的「農村小州」應當要在初選時發聲，「民主黨不能忘記中西部選民，否則在下個世代將遭受重大傷害」。

改變愛阿華州的主要原因，是愛州族裔單一，與民主黨支持者結構愈發不合，拜登致函章程委員會說，民主黨應該確保初選過程中，少數族裔選民在程序初期就能發聲。不過真正壓垮駱駝的最後一根稻草，是愛州2020年初選時發生的程序瑕疵。

新罕布夏州的民主黨籍聯邦參議員哈森(Maggie Hassan)表示，拜登的提議內容出現誤導；她說，新州法律明確規定初選較其他州更早舉行，「新罕布夏州落實民主一直比其他地方都做得更好」。

民主黨 南卡羅來納州 拜登

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愛阿華不夠「多元」失民主黨大選初選首戰第一地位

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