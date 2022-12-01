白紙運動遭打壓 布林肯批中：軟弱表現

國務卿布林肯30日批評中國壓制反封控的示威是「軟弱的表現」。（路透）

中國官方壓制民眾反對封控而遍地開花的示威行動，國務卿布林肯 （Antony Blinken）30日表示，政府大規模壓制示威的舉動，是「軟弱表現」，中國必須找出兼顧公衛和人民需求的辦法。

預計明年初訪問中國的布林肯接受NBC專訪時被問到，中國國家主席習近平的權威是否弱化。布林肯不評論習的狀況，但可以說的是，美國不會實施中國的清零政策，美國聚焦於確保民眾接種安全及有效的疫苗，美國提供病毒檢測和療法。

「中國必須想出一個能處理新冠病毒、回應公衛需求，也能回應人民需求的辦法。我們不能幫他們處理這個問題。」布林肯說。

此外，美國政治新聞網站Politico報導，美國官員認為，這項示威活動不太可能延燒或引發更大規模反對北京 專制統治者的運動。

北京亮馬橋河畔附近的市民30日一大早就冒著低溫在外排隊接受核酸檢測。亮馬橋區日前發生民眾反封控示威「白紙運動」。(美聯社)

報導引述美國官員說法指出，中方大規模部署警察 和裝甲車等裝備，可能是有計畫地回應示威活動的一部分，北京當局試圖恐嚇抗議人士，來制止示威升級以及暴力鎮壓的必要性；若抗議持續發生，中國警方可能會越發激進。

報導指出，美國官員認為中方可能改變防疫政策，來安撫示威民眾；清零政策已開始陸續調整，北京本周宣布不再封鎖染疫者居住的公寓；但在杭州和上海，警方的執法力道已從監控示威，變成拘留示威者，並築起路障避免示威者重返現場，也有消息指出，警方逮捕部分人士詢問其是否參與示威活動。

美國駐中國大使伯恩斯在北京透過視訊，向智庫芝加哥全球事務委員會說明當前美中關係。(截自視頻)

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）30日表示，中方民眾有權表達意見，這是放諸四海的基本權利，不應該受到限制或干涉；伯恩斯也提到中國警方騷擾且拘留採訪抗議活動的外籍記者，他說，「我們支持新聞自由和言論自由。」