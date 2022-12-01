白紙運動遭打壓 布林肯批中：軟弱表現
中國官方壓制民眾反對封控而遍地開花的示威行動，國務卿布林肯（Antony Blinken）30日表示，政府大規模壓制示威的舉動，是「軟弱表現」，中國必須找出兼顧公衛和人民需求的辦法。
預計明年初訪問中國的布林肯接受NBC專訪時被問到，中國國家主席習近平的權威是否弱化。布林肯不評論習的狀況，但可以說的是，美國不會實施中國的清零政策，美國聚焦於確保民眾接種安全及有效的疫苗，美國提供病毒檢測和療法。
「中國必須想出一個能處理新冠病毒、回應公衛需求，也能回應人民需求的辦法。我們不能幫他們處理這個問題。」布林肯說。
此外，美國政治新聞網站Politico報導，美國官員認為，這項示威活動不太可能延燒或引發更大規模反對北京專制統治者的運動。
報導引述美國官員說法指出，中方大規模部署警察和裝甲車等裝備，可能是有計畫地回應示威活動的一部分，北京當局試圖恐嚇抗議人士，來制止示威升級以及暴力鎮壓的必要性；若抗議持續發生，中國警方可能會越發激進。
報導指出，美國官員認為中方可能改變防疫政策，來安撫示威民眾；清零政策已開始陸續調整，北京本周宣布不再封鎖染疫者居住的公寓；但在杭州和上海，警方的執法力道已從監控示威，變成拘留示威者，並築起路障避免示威者重返現場，也有消息指出，警方逮捕部分人士詢問其是否參與示威活動。
美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）30日表示，中方民眾有權表達意見，這是放諸四海的基本權利，不應該受到限制或干涉；伯恩斯也提到中國警方騷擾且拘留採訪抗議活動的外籍記者，他說，「我們支持新聞自由和言論自由。」
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