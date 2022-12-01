江澤民曾提「江八點」 喊中國人不打中國人

圖為11月30日北京購物中心的大銀幕上，報導江澤民逝世的消息。（美聯社）

中共 第三代領導人江澤民 30日過世，「江八點」是他任內對台政策的主軸。「江八點」以「一個中國原則」推動和平統一談判，發展經濟合作交流，還創造出「中國人不打中國人」的名言。

江澤民在1993年6月接下中共中央對台工作領導小組組長職務後，於同年8月31日提出「台灣問題與中國的統一」白皮書，基本上還是承襲鄧小平時期「和平統一、一國兩制」精神。

1995年1月30日時值春節前夕，江澤民進一步發表「為促進祖國統一大業的完成而奮鬥」，提出現階段兩岸關係發展，推進祖國和平統一進程的八項主張，也就是日後廣為人知的「江八點」。

後來廣被引用的「中國人不打中國人」說法，就是出自「江八點」。

「江八點」主要內容如下：(一)堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提。(二)對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，不持異議。(三)進行海峽兩岸和平統一談判，是一貫主張。(四)努力實現和平統一，中國人不打中國人。

(五)要大力發展兩岸經濟交流與合作，以利於兩岸經濟共同繁榮。(六)兩岸要共同繼承和發揚中華文化的優秀傳統。(七)充分尊重台灣同胞的生活方式和當家作主的願望，保護台灣同胞一切正當權益。(八)歡迎台灣當局的領導人「以適當身分前來訪問」；也願意接受台灣方面的邀請，前往台灣。

此後兩岸在相對友善的基礎上，雙方密使密集會晤，促成1993年第一次辜汪會談。海峽交流基金會董事長辜振甫與大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵，各自率團前往新加坡展開協商對話，這是兩岸1949年分治以來，首度進行的正式官方授權會晤。

1998年10月辜汪在上海二度會晤。辜振甫隨後轉往北京，並在釣魚台 國賓館與江澤民會見。席間江澤民突然高唱中華民國國歌、背誦國父遺囑，還一時成為國內外媒體爭相報導的焦點。