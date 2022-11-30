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不讓同婚權淪翻盤目標 參院通過「保護同婚法」

記者顏伶如／綜合報導
參院29日通過尊重婚姻法，保障同性婚姻的權利，民權一大進步。(Getty Images)
參院29日通過尊重婚姻法，保障同性婚姻的權利，民權一大進步。(Getty Images)

參院29日通過獲得兩黨共同推動的保護同性婚姻法案，反映美國政治對於同婚議題的看法已出現改變，意義重大。對於數十萬對2015年最高法院裁定同婚合法化以來已經完婚的同婚夫妻來說，法案過關則終於可以鬆一口氣。

法案主旨在於確保同性婚姻、異族通婚都是獲得聯邦法律保障的合法婚姻。在29日表決時，這項法案以61票贊成對36票反對過關，共有12名共和黨籍參議員投下贊成票。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，民眾對於通過法案期待已久，這項立法是美國邁向平等的努力過程之一，路途雖然艱難，卻不屈不撓。

民主黨加快腳步，希望趁著仍然掌握參眾兩院多數席次之際通過保護同性婚姻法案。參院表決過關後，接下來法案將進入眾院表決，之後即可送交拜登總統簽署生效。

參院幾眾院後29日通過同性婚姻與異族通婚保護法案，將送拜登總統簽字生效。圖為民主...
參院幾眾院後29日通過同性婚姻與異族通婚保護法案，將送拜登總統簽字生效。圖為民主黨多數黨領袖舒默參議員29日法案通過前與媒體談話。(美聯社)

自從今年6月最高法院推翻保障墮胎權指標判例以來，保護同性婚姻法案受到支持逐漸增加，因為保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在協同意見書(concurring opinion)裡的論述，暗示同性婚姻將是最高法院下一個推翻的目標。

跨黨派參議員今夏針對護同性婚姻法案啟動協商時，眾院版本法案表決時，意外獲得47名共和黨籍國會議員支持，讓法案支持者士氣大振。

法案條款並未強迫各州必須允許同婚伴侶結婚，而是要求州政府必須承認所有合法婚姻。法案內容指出，2015年保障同性婚姻重大判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)萬一遭到最高法院推翻，各州政府必須保護已經完婚的同婚夫妻。

多年來，美國輿論對於同性婚姻議題意見分歧，但保護同性婚姻法案立法過程中獲得兩黨國會議員支持，證明了社會氛圍已經產生變化。

對於保障異族通婚，法案規定州政府必須承認所有合法婚姻，不分「性別、種族、族裔或國籍」。

對於舒默來說，這項法案具有深刻的切身意涵。他在29日對媒體說，今天打的領帶就是參加女兒與同婚伴侶結婚時的領帶，「那是我這輩子當中最快樂的時光之一」。

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