全美30年來 逾百萬人死於槍殺案 白男開槍自殺傾向最高

圖為大賣場開架式販售子彈。(本報資料照片／記者陳易辰攝影)

「美國醫學 會期刊網路開放版」(JAMA Network Open)29日刊登最新研究報告指出，全美發生槍枝相關死亡案件，數量創下近30年來新高。若以族裔區分，年齡在20多歲的非西語裔黑人男子，遭到槍殺死亡的機率，約為相同年齡層白人男子的22倍。

統計顯示，從1990年至2021年之間，遭到蓄意槍殺與槍枝意外死亡的人數累計達111萬421人。研究報告主筆之一、波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)醫師費里格勒(Eric Fleegler)表示：「這個數目大約等同美國過去幾年感染新冠病毒而死亡的人數。」

研究報告指出，美國槍枝死亡人數在2004年出現低點，當時全美平均每10萬人當中，約有10人死於槍枝案件。不過，後來幾年槍枝死亡案件持續增加，到了2021年死亡人數已較2004年增加45.5%，到了2021年時全美平均每10萬人裡，約有14.7人死於槍枝案件。

研究報告顯示，美國爆發新冠疫情 的最初兩年，槍枝死亡案件大量增加。在2020年及2021年間，國內槍枝死亡案例增加25%，費里格勒指出，數據驚人程度「幾乎超出想像」。

費里格勒說，美國發生疫情的最初兩年裡，使用槍枝行凶的謀殺案與2004年相比增加大約40%，開槍自殺的案件也上升大約17%。

研究報告當中並未說明美國槍枝死亡案例增加的背後原因為何，但費里格勒推測，與疫情有關的失業、經濟不穩定以及缺乏心理健康 輔導資源等，都是案例增加的因素。

他說，疫情發生之後，許多民眾紛紛買槍自保，某種程度可能也導致槍枝死亡案件增加。

統計顯示，白人男子開槍自殺的傾向最高，尤其是年長的白人男子。2021年間，80歲至84歲之間的非西語裔白人男子當中，平均每10萬人當中，約有46人開槍自殺。