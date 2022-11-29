白宮聖誕布置繽紛亮相 第一夫人吉兒訴求「我們人民」

白宮展示今年的聖誕裝飾，藍廳放上一棵及頂的聖誕樹。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登 (Jill Biden)為白宮 挑選的聖誕節布置主題為「我們人民」(We the People)，從聖誕樹飾品、壁爐擺設、鏡子以及自己動手做的展示品，讓白宮公共空間搖身一變，彷彿成為冬季仙境。

感恩節周末期間，吉兒‧拜登在白宮舉辦活動感謝參與聖誕布置的義工。她在致詞時說：「我們國家的靈魂一直就是『我們人民』。這就是今年白宮假期布置的靈感來源。」

白宮展示今年的聖誕裝飾，圖為國宴廳擺上薑白宮造型的薑餅屋。(歐新社)

吉兒‧拜登說：「讓我們能夠團結在一起的價值信念，在你我身邊隨處可見，是一種對於機會、樂觀及團結的信念。」她表示，白宮每一廳的布置，都呈現了讓民眾在假期期間以及一年當中團圓相聚的象徵意義。

白宮公共空間今年的布置作品，主旨在於向促成全國團結的力量致敬：紀念及緬懷已經過世的親人、文字與故事敘述、慈善與感恩、飲食與傳統、自然與休閒娛樂、歌曲與聲音、團結與希望、信仰與光明、兒童。

訪客走進白宮東廂時，可以聞到撲鼻而來的松樹芬芳，映入眼簾則是樹上掛著鏡面金星飾品、金星(Gold Star)上有著殉職美軍的姓名。走廊上擺著冬季樹木、森林動物、閃閃發亮的提燈，讓訪客感覺如同走進下了雪的大自然裡。

第一夫人吉兒白登今年選用的聖誕主題是「我們人民」，圖為聖誕樹上的裝飾。(歐新社)

第一家庭寵物「司令」(Commander)的德國牧羊犬及虎斑貓「威洛」(Willow)，肖像也雙雙出現在走廊尾端、慶祝慈善與感恩的金銀器廳(Vermeil Room)以及主題為兒童的國宴廳(State Dining Room)。

瓷器廳(China Room)裝飾重點是參與布置的義工們分享的食譜 。吉兒‧拜登也分享了從蘋果酥(apple crisp)到義式薄餅(pizzelle)作法的手寫食譜。

助理表示，吉兒‧拜登布置靈感來自於走訪全國各地時與民眾的接觸，以及美國立國時的重要文件：獨立宣言、美國憲法。

白宮圖書館陳列著獨立宣言抄本，重達300磅的白宮造型薑餅屋今年則有餅乾製成的費城美國獨立紀念館(Independence Hall)，也就是美國立國文件簽署的地點。

第一夫人吉兒白登今年選用的聖誕主題是「我們人民」，圖為聖誕樹下的書本及聖誕卡。(歐新社)