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密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 俄侵烏就是教訓

記者張聲肇／綜合報導
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)

參謀首長聯席會主席密利16日表示，中國如果侵犯台灣，那將是「不明智之舉，地緣政治與戰略錯誤，如同普亭入侵烏克蘭所犯的戰略錯誤。」

密利未表明中國是否即將武力進攻台灣，但他認為，剛剛獲得第三任，且言明統一台灣將是施政重點的國家主席習近平，是「理性的角色」。

密利對媒體說，「我認為他會根據成本效益與風險衡量事情，然後做出這樣的結論：近期進攻台灣的風險過大，會讓中國軍隊以戰略慘敗收場，」而這將阻礙他要中國成為世界最大經濟與軍事強權的大計。

他說，俄國入侵烏克蘭，遭到西方強力支持的烏克蘭堅強抵抗，如今窒礙難前，就是活生生的教訓。

密利說，大家從烏克蘭學到一課：紙上談兵與實際戰爭，完全是兩回事。「當血液噴瀉而出，有人戰死，真正的坦克車被炸毀，你就知道，戰爭不是那麼一回事了，戰場上，到處都是衝突、迷茫，很多人會死。」

他指出，中國軍隊自1979年和越南軍隊打過仗以後，就沒有實際作戰的經驗了。

他又說，中國人民解放軍要對台灣發射砲彈和飛彈，可謂輕而易舉，但要實際占領這高山林立、人口稠密的島嶼，是「很艱難的軍事任務。」

密利說，中國人民解放軍要渡過海峽，侵略台灣本島，那是玩一場「很危險很危險的遊戲」，「他們沒有這方面的經驗，也沒有這方面的背景。他們還沒有這方面的訓練。」

密利 烏克蘭 解放軍

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