川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

前總統川普的小女兒蒂芬妮(左三)12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為川普與五子女合影。(取自推特VoteAPL)

前總統川普 的小女兒蒂芬妮(Tiffany Trump)與具有黎巴嫩及法國血統的富二代布羅斯(Michael Boulos)12日於川普在佛州 棕櫚灘的私人俱樂部「海湖莊園」(Mar-a-Lago)舉行婚禮。

蒂芬妮的婚禮請來黎巴嫩婚禮活動設計師布雷斯(Toni Breiss)策畫，布雷斯以其頂級的作品聞名，這次受邀為這對新人實現夢想中的婚禮。蒂芬妮選擇古希臘女神風格的禮服，向新婚丈夫布羅斯的背景致意。

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌曾描述布羅斯是蒂芬妮的「億萬繼承人男友」，他出生於黎巴嫩，現年25歲，是其父親馬薩德布羅斯(Massad Boulos)所經營布羅斯集團(Boulos Enterprises)的繼承人。

前總統川普的小女兒蒂芬妮12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮。(取自伊凡卡Instagram)

據「小鎮小村」(Town and Country)雜誌報導，蒂芬妮和布羅斯於2018年相戀，2021年1月兩人在Instagram上宣布訂婚的消息；蒂芬妮2020年於喬治城大學(Georgetown University)法學院畢業。

蒂芬妮是川普與其第二任妻子梅波斯(Marla Maples)的獨生子女，梅波斯和川普的婚姻於1999年結束。蒂芬妮在公眾前向來比川普的其他兒女低調，也是先前唯一沒有被紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)起訴的川普成人子女。儘管父親任職總統期間鮮少與父親一同公開露面，但據報導蒂芬妮與手足關係緊密，包括同父異母姊妹伊凡卡(Ivanka Trump)。

婚禮賓客名單受到保密，不過婚禮前幾天，蒂芬妮一名不願具名的友人透露，藝術家蘇菲·馬提斯(Sophie Matisse)與亞凱(Alain Jacquet)的女兒蓋亞(Gaia Matisse)、社交名流席波萊斯(Karen Shiboleth)、布蘭特(Peter Brant Jr.)均在邀請名單上且預計會出席。

前總統川普的小女兒蒂芬妮12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為她與相戀四年的富二代布羅斯。(Getty Images)

儘管前幾天遇到颶風妮可(Hurricane Nicole)攪局，婚禮最終仍順利於12日下午進行。

梅波斯11日在Instagram上祝福女兒，貼文寫道：「我曾經將你抱在懷裡，現在當我看著你向著愛前進時，我知道無論是現在還是婚禮後，妳永遠會是我的寶貝。愛妳的媽媽。」