我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

編譯徐薏茹／綜合13日電
前總統川普的小女兒蒂芬妮(左三)12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為川普與五子女合影。(取自推特VoteAPL)
前總統川普的小女兒蒂芬妮(左三)12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為川普與五子女合影。(取自推特VoteAPL)

前總統川普的小女兒蒂芬妮(Tiffany Trump)與具有黎巴嫩及法國血統的富二代布羅斯(Michael Boulos)12日於川普在佛州棕櫚灘的私人俱樂部「海湖莊園」(Mar-a-Lago)舉行婚禮。

蒂芬妮的婚禮請來黎巴嫩婚禮活動設計師布雷斯(Toni Breiss)策畫，布雷斯以其頂級的作品聞名，這次受邀為這對新人實現夢想中的婚禮。蒂芬妮選擇古希臘女神風格的禮服，向新婚丈夫布羅斯的背景致意。

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌曾描述布羅斯是蒂芬妮的「億萬繼承人男友」，他出生於黎巴嫩，現年25歲，是其父親馬薩德布羅斯(Massad Boulos)所經營布羅斯集團(Boulos Enterprises)的繼承人。

前總統川普的小女兒蒂芬妮12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮。(取自伊凡卡Instagr...
前總統川普的小女兒蒂芬妮12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮。(取自伊凡卡Instagram)

據「小鎮小村」(Town and Country)雜誌報導，蒂芬妮和布羅斯於2018年相戀，2021年1月兩人在Instagram上宣布訂婚的消息；蒂芬妮2020年於喬治城大學(Georgetown University)法學院畢業。

蒂芬妮是川普與其第二任妻子梅波斯(Marla Maples)的獨生子女，梅波斯和川普的婚姻於1999年結束。蒂芬妮在公眾前向來比川普的其他兒女低調，也是先前唯一沒有被紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)起訴的川普成人子女。儘管父親任職總統期間鮮少與父親一同公開露面，但據報導蒂芬妮與手足關係緊密，包括同父異母姊妹伊凡卡(Ivanka Trump)。

婚禮賓客名單受到保密，不過婚禮前幾天，蒂芬妮一名不願具名的友人透露，藝術家蘇菲·馬提斯(Sophie Matisse)與亞凱(Alain Jacquet)的女兒蓋亞(Gaia Matisse)、社交名流席波萊斯(Karen Shiboleth)、布蘭特(Peter Brant Jr.)均在邀請名單上且預計會出席。

前總統川普的小女兒蒂芬妮12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為她與相戀四年的富二代布...
前總統川普的小女兒蒂芬妮12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為她與相戀四年的富二代布羅斯。(Getty Images)

儘管前幾天遇到颶風妮可(Hurricane Nicole)攪局，婚禮最終仍順利於12日下午進行。

梅波斯11日在Instagram上祝福女兒，貼文寫道：「我曾經將你抱在懷裡，現在當我看著你向著愛前進時，我知道無論是現在還是婚禮後，妳永遠會是我的寶貝。愛妳的媽媽。」

前總統川普的小女兒蒂芬妮12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為伊凡卡全家參加婚禮。(...
前總統川普的小女兒蒂芬妮12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為伊凡卡全家參加婚禮。(取自伊凡卡Instagram)

川普 佛州 紐約州

上一則

金融時報：美拉攏日荷對中實施晶片管制 只欠一件事

下一則

攸關墮胎權、投票權 兩黨州級法院選舉各有斬獲

延伸閱讀

川普養出的總統對手 德桑提斯成共和黨新楷模

川普養出的總統對手 德桑提斯成共和黨新楷模
民主黨奪下參院 共和黨拿下喬州複選也無力回天

民主黨奪下參院 共和黨拿下喬州複選也無力回天
美民主苟延殘喘 亟須對症下藥

美民主苟延殘喘 亟須對症下藥
怕川普重來？選民在意的是生活

怕川普重來？選民在意的是生活

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨199席

2022-11-12 11:16
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨23席

2022-11-12 11:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
期中選舉開票進入第四天，國會兩院由哪黨掌控尚未明朗化。（Getty Images）

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

2022-11-11 22:11
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助