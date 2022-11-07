COP27「氣候賠償」首列議程 富國態度成焦點

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議主辦國埃及，5日展示氣候峰會標誌投影在埃及第二大金字塔卡夫拉金字塔。(Getty Images)

「聯合國 氣候變化綱要公約第27屆締約方會議」(COP27)本周在埃及夏姆錫克(Sharm el-Sheikh)登場，峰會主席、埃及外交部長舒克里(Saame Shoukry)表示，這場峰會是全球氣候行動的分水嶺時刻。路透報導，各國峰會談判代表同意討論富裕國家是否應該補償最容易受氣候變遷 影響的窮國所受苦難，氣候賠償首次被列入議程。

聯合報系與台灣願景工程基金會派採訪團赴埃及COP27，追蹤這場今年全球氣候變遷最重要的會議，台灣也有多個民間團體與學者出席。由於今年稍早眾院議長裴洛西訪台事件致使中國暫停與美商談氣候變遷議題，讓台灣成為此次峰會焦點之一。

6日起為期兩周的峰會，約4萬人參加，包括120國國家領導人。各國元首和政府領袖將舉行領導人峰會，各發表五分鐘談話，概述對峰會期望。

拜登總統表示將親自參加，但要等8日期中選舉後才到場，英國 首相蘇納克也將與會，但中國國家主席習近平、俄國總統普亭、印度總理莫迪等人未與會。各國峰會代表在批准議程後，將展開為期兩周的談判。

去年在英國格拉斯哥峰會(COP26)達成逐步淘汰煤炭、2030年前停止砍伐森林、2030年前減少三成甲烷排放量和提交聯合國新的氣候行動計畫。聯合國氣候變遷執行秘書斯帝爾(Simon Stiell)呼籲各國將去年承諾化為行動，且「必須著手進行大規模轉型」。然而，這都需要資金。峰會主席舒克里說，希望俄烏戰爭造成的糧食和能源危機不要妨礙氣候問題行動。

聯合國最新版全球氣候報告說明採取行動的急迫性。報告說，當年全球均溫已比前工業化時代高出攝氏1.15度，過去八年是史上最熱時期，一年來歐洲和印度的極端熱浪、巴基斯坦和奈及利亞等地的嚴重洪災，凸顯極端氣候災難近在眼前。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)說，地球「正在發出求救訊號」。

處於氣候災難前線的發展中國家要求維持先前做出的資金援助承諾，也想討論「損失和損害」資金，幫助他們處理已面臨的氣候變遷損失，不只是為未來的損害做準備。

COP27面臨的緊繃情勢，大部分與「損失與損害」有關，即富裕國家必須向溫室氣體排放量很低、卻飽受氣候變遷影響的低收入國家提供賠償。各方關注富裕國家是否同意將賠償正式列入議程。