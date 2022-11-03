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白宮控北韓私下供俄大量彈藥 美懸賞500萬蒐集資訊

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會議發言人柯比2日稱情報顯示北韓意圖秘密供應龐大數量的火砲彈藥給俄羅斯，供俄國在烏克蘭的戰爭中使用。圖為北韓領導人金正恩(右三)在2017年視察武器工廠。(美聯社)
白宮國安會議發言人柯比2日稱情報顯示北韓意圖秘密供應龐大數量的火砲彈藥給俄羅斯，供俄國在烏克蘭的戰爭中使用。圖為北韓領導人金正恩(右三)在2017年視察武器工廠。(美聯社)

根據日韓政府掌握，北韓於當地時間3日上午再度發射飛彈，飛越日本領土落入太平洋，升高區域緊張；此外，白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)2日在線上記者會表示，北韓正私下提供大量砲彈給俄羅斯，用來投入烏克蘭戰場。

北韓2日朝兩韓海上緩衝區發射至少23枚飛彈，其中一枚短程彈道飛彈向南飛過朝鮮半島東部海域的「北方界線」(NLL)。美國有線電視新聞網(CNN)統計，這是北韓今年第30度發射飛彈。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)2日表示，北韓的行徑對於駐紮在區域的美軍尚未構成立即威脅，美國會確保有能力捍衛盟友。

此外，柯比2日在線上記者會還表示，美國掌握到，北韓取道中東和北非等第三國軍援俄國大量的火炮彈藥；美國還在嚴密監控情勢，以判定俄國是否真的收到這些物資。

美國向來主張反對各國軍援俄羅斯，並多次警告中國不要「越界」，北韓9月曾透過聲明駁斥軍援俄羅斯的傳言；到目前為止，伊朗提供無人機等其他武器支持俄羅斯。

「伊朗和北韓的軍援規模尚不足以撼動這場戰爭態勢。」柯比表示，美國會持續致力於供應烏克蘭安全需求。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)在例行記者會表示，針對外國軍援俄羅斯，制裁仍是美國可能採取的行動；美國會運用各種手段來應對伊朗軍援俄國，也適用於北韓提供武器給俄羅斯。

國務院同日宣布，將懸賞最高500萬美元，呼籲各界提供訊息，來打擊協助北韓武器擴散、洗錢與從事特定網路犯罪等行動的非法活動人員的金融工具。

北韓 俄羅斯 柯比

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