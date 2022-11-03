中國擴充核力量 遭美批拒絕核談判

中國一直拒絕與美國核談判，但在傳出美國準備於澳洲北部部署多達六架可攜帶核子武器的B-52戰略轟炸機後，中國批評此舉將引發軍備競賽。(美聯社)

美方高級官員表示，美國一直致力於與中國舉行核談判，但屢遭中國拒絕，中國如今在大規模擴充核力量，要在2030年達到擁有1000枚核彈 頭的目標。

負責軍控事務的副助理國務卿亞歷山德拉·貝爾(Alexandra Bell)在大西洋理事會舉行的論壇上說：「美中兩國始終沒有就核談判進行接觸，作為第一步，我們真誠希望就雙方的核理念、危機溝通和管控舉行對話。」

貝爾說：「我們尚未開始與中國核對話，對話前還要做一些工作，我們認為雙方都要努力。」她說：「今年是古巴 導彈危機爆發60周年，我們不需要再度爆發危機，而是雙方要坐下來對話。」她表示，美中核對話就像前蘇聯1962年將導彈運進古巴，釀成核大戰一觸即發的古巴導彈危機之際，美蘇兩國的對話那樣。

但中國對討論削減核武器威脅的措施沒有興趣，中國領導人習近平 上月在中共20大表示，中國要加強戰略威懾力量。

五角大廈認為，中國在大幅擴張核力量，2030年將擁有1000枚核彈。中國是以美國擁有更龐大的核武庫為由，長期拒絕與美國舉行軍控談判。

白宮國家安全顧問蘇利文去年在拜登總統與習近平通話後表示，兩位領袖期待推動討論戰略穩定問題，但習近平在中共20大上則強調，中國要加強戰略威懾力量，戰略威懾通常指的是核武器。

美國負責核武器和反大規模殺傷力政策的國防部副助理部長強森(Richard Johnson)對大西洋理事會的論壇說，美國期待就核武器的基本原則與中國交換意見，而不是核彈頭的數量問題，「如果中國只強調彈頭數量，我們不會討論這一問題。我們是要討論在兩國關係中設置某些護欄，以使雙方不會爆發不必要的危機。」

強森進一步表示，如果中國不願與美國舉行雙邊核對話，可以在國際原子能機構(IAEA)的場合說明其核力量建設，並宣布中國儲存的钚為民用，以展現出透明度，「但這一選擇同樣也被中國拒絕，這是我們的真正擔憂」。