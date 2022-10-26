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研究：非裔、教育程度低 失智風險高

記者張聲肇／綜合報導
美國65歲以上的年長者中，十分之一有失智症。圖為紐約市布朗士區一醫院護士照顧一位患有失智症的93歲長者。(美聯社)
美國65歲以上的年長者中，十分之一有失智症。圖為紐約市布朗士區一醫院護士照顧一位患有失智症的93歲長者。(美聯社)

刊載於24日出版的「美國醫學會神經學」(JAMA Neurology)期刊上的研究發現，65歲以上美國人，十分之一有失智症，22%有輕微的認知障礙，日後可能變成失智；這一疾病與人種、教育程度有關。

研究報告的作者說，這是20多年來最具全國代表性的認知障礙研究，分別從年齡、教育程度、族群和族裔以及性別等觀點，觀察有關問題。

這項2016-17年所做的研究發現，自認是非裔或黑人的長者，較容易失智，自認是拉丁裔的老人，較常有溫和認知障礙的問題；教育程度低於高中的人，有這兩種疾病的概率較高。

報告領銜作者珍妮佛‧曼禮(Jennifer Manly)說，向來失智症的研究，大致以大專以上教育程度的人為主，以白人居多。她說，過去的研究，由於「結構性的種族主義和收入不平等，」忽視了得病風險更高的族群。

曼禮是哥倫比亞大學阿茲海默症與老化腦部研究所神經心理學教授。她說，「如果我們對提高高齡族腦部健康的平等有興趣，我們就要明白今日實況為何，也才明白資源該導向何方」。

該研究所分析的資料來自「健康與退休研究」計畫對3500名65歲以上退休老人的深度神經心理測驗與訪問；該長期研究計畫由國家老化研究所與社會安全局共同贊助。

研究報告分析的資料是2016年6月到2017年10月之間，完成問卷及訪問調查及神經心理測驗的隨機樣本。根據研究結果，非洲裔有15%罹患失智症，22%有輕微認知能力衰退的問題，拉丁裔失智的比率是10%，但有輕微認知障礙的高達28%，白人失智症的比率是9%，輕微認知障礙的，有21%。

大專教育程度失智症的比率僅9%，沒有高中文憑者為13%。大學程度65歲以上認知輕微衰退的比率是21%，相形之下高中未畢業者為30%。

年紀是一大關鍵：65-69歲失智者僅3%，90歲或以上劇增為35%。本研究發現，失智及溫和認知障礙的風險，每增五歲就高一級，男性女性的差別不大。認知障礙的跡象包括掉東西、忘記赴約、找不到想說的字眼。嗅覺味覺不靈、行動不靈活，也是跡象。

失智 教育 退休

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