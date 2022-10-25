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北卡州搖擺選民縮水 國會參議員選戰幾近全國縮影

編譯陳韻涵／綜合24日電
北卡州支持共和黨的選民出席川普為共和黨候選人舉行的造勢大會。(Getty Images)
北卡州支持共和黨的選民出席川普為共和黨候選人舉行的造勢大會。(Getty Images)

北卡羅來納州國會參議員選戰堪稱全美最激烈選區之一，兩黨積極動員，試圖在期中選舉說服人數漸減的未決選民，而這個現場宛如全美各地選戰的縮影。

華爾街日報報導，民主黨籍參議員候選人雪莉·比斯利(Cheri Beasley)與北卡共和黨籍眾議員巴德(Ted Budd)的支持率近幾個月不相上下，呼應北卡近幾年多場選舉的情況。

比斯利曾任北卡州高等法院前法官，巴德則獲前總統川普支持；FiveThirtyEight民調顯示，巴德只有約2.6個百分點的領先優勢。

北卡參院席次此次無人爭取連任，比斯利和巴德競逐共和黨參議員柏爾(Richard Burr)退休後的空缺，但媒體焦點卻不在此。北卡州民主黨策士傑克森(Morgan Jackson)形容，「這是一場沒人談論的激烈選戰。」

兩黨策士都說，北卡未決選民人數減少，如同全美各地的縮影。

北卡的選民登記系統允許選民獨立於政黨之外，策士表示，即便未在登記時表示意向的選民，也可能是單一政黨的堅定支持者。

北卡聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)前顧問、北卡共和黨策士蕭喬丹(Jordan Shaw)說：「感覺能拉攏的選民愈來愈少，而愈來愈多人在選舉周期之初便做出決定。」

兩位候選人近幾周積極造勢，尋找強勁支持者；比斯利在北卡州西部的民主黨票倉埃斯維爾(Asheville)造勢，巴德的造勢現場則有川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)和明星站台。

傑克森表示，比斯利不太可能在太多鄉村選區得勝，但她可能說服夠多的民主黨選民投票，削弱巴德的優勢。

蕭喬丹則說，巴德享有共和黨今年動員投票的優勢，這對全美民主黨而言並非好事。

許多北卡選民2020年投票時也展現類似分裂局面，共和黨民調策士麥克英特夫(Bill McInturff)說，就全美而言，2020年標示著20年來最低的分裂投票(即選民投給不同黨或無黨籍候選人)，2020年的分裂投票選民比率為11%，2016年為20%，2000年則為36%。

北卡州支持民主黨的選民出席聯邦參議員候選人比斯利的造勢活動。(Getty Ima...
北卡州支持民主黨的選民出席聯邦參議員候選人比斯利的造勢活動。(Getty Images)

北卡羅來納州 投票 民主黨

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