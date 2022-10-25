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11月期中選舉 決戰州亞裔投票趨勢 將起關鍵影響

記者顏伶如／綜合報導
今年期中選舉，亞太裔選票具有關鍵影響。圖為法拉盛選民投票的資料照片。(美聯社)
今年期中選舉，亞太裔選票具有關鍵影響。圖為法拉盛選民投票的資料照片。(美聯社)

數個亞裔維權團體聯合公布的最新調查指出，今年11月舉行的期中選舉哪個政黨能贏得國會眾院多數席次，決戰州(battleground states)及決戰選區裡的亞太裔選民投票趨勢，將有關鍵影響。

「亞裔與太平洋島國族裔美國公民勝利聯盟」(AAPI Victory Alliance)、「亞裔與太平洋島國族裔美國公民勝利基金會」(AAPI Victory Fund)及「亞裔美國人力量陣線」(Asian American Power Network)等倡議組織針對亞太裔社區的研究調查顯示，與一般民眾日常生活息息相關的議題，例如通貨膨脹、經濟問題，是亞太裔選民時的首要考量，物價飆漲嚴重影響家庭與社區的親身體驗，成為不少亞太裔選民的投票動力。

問卷調查結果顯示，雖然亞太裔民眾向來較青睞民主黨，但今年期中選舉民主黨候選人在亞太裔選民中的支持程度略降，共和黨候選人則小有成長。調查顯示，民主黨候選人在2020年獲得亞太裔選民56%支持度，但今年卻只有51%；共和黨候選人2020年獲得亞太裔選民支持度為34%，今年則增加到36%。

調查結論指出，對於民主黨來說，重要的是必須針對亞太裔選民展開有意義的勸說拉票，搭配動員催票(getting out the vote，GOTV)的行動，才能贏得亞太裔民眾的信賴與支持。

調查顯示，一般而言，對於爭取亞太裔民眾選票來說，民主黨先天條件略勝一籌。統計顯示，整體而言，在環境保護、保障墮胎權、槍枝控管等議題方面，亞太裔選民對民主黨的信任超過共和黨；但在移民問題、經濟問題、降低生活開銷等領域方面，亞太裔選民則對共和黨處理問題較有信心。

調查報告指出，亞太裔社區是參與度極高的選民，如果民主黨加強宣導，成功爭取亞太裔選民投票相挺的機會極大；對於今年期中選舉，亞太裔民眾投票意願頗高，平均每五人中，就有四人表示迫不及待或非常有動力參與投票，某些年齡層的投票動力比2020年相同調查還要高。

不過，民主黨爭取亞太裔選民之前，必須了解亞太裔民眾對某些選舉項目的看法已出現變化。舉例來說，高達53%亞太裔選民仍打算在投票日親自前往投票所投票，其中18歲至34歲亞太裔選民有60%計畫親自到投票所投票，2020年並未投票的亞太裔選民中，也有61%表示投票日當天會前往投票所投票。

投票 民主黨 亞裔

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