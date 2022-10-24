CNBC分析：中共人事布局 看重「中美外交」

中國駐美大使秦剛進入20大中央委員名單，說明對美外交重要性。圖為秦剛5月參訪喬州三一重工廠與員工自拍。(中新社)

中共 20大通過新一屆中央委員名單，外交部長王毅成為外交體系第一把交椅，CNBC新聞頻道報導分析，中共最新一波人事布局，反映了中國領導階層已把重點放在中美關係。中國駐美大使秦剛則是首度進入中央委員會委員名單。

報導指出，雖然先前傳出可能退休，但69歲的王毅最後還是進入權力第二高的中共決策階層，長年積極參與中美互動的中共中央外事辦主任楊潔篪則未獲留任。一般預料，72歲的楊潔篪即將退休。

芝加哥大學(University of Chicago.)政治科學系教授楊大利(Dali Yang)指出，秦剛對於跟美國社會及企業的接洽較為積極，王毅日前在紐約發表談話時，則透露出中國希望跟美國強烈競爭的關係當中，稍微放緩一些。

學者：中美有機會降低緊張

楊大利說：「即使中國面臨經濟成長壓力，我認為或許有機會還是可以降低雙方關係緊張。」他表示，1970年代文化大革命期間，中國經濟也曾面臨艱難考驗，但當時中國領導人毛澤東決定要與美國發展關係。

CNBC新聞頻道報導，自從2020年初全球發生新冠疫情以來，受到中國嚴格防疫措施、國際旅遊限制等影響，外交官面對面接觸變得相對困難。自從拜登 總統上台之後，迄今尚未與中國國家主席習近平 碰面，兩人過去擔任不同公職身分期間則曾會面。

拜登曾經表示，今年11月20國集團(G20)峰會時願意與習近平見面。面對媒體詢問習近平是否將在20國集團峰會期間與拜登見面，中國外交部上周不願證實習近平是否與會，僅表示稍後會再提供進一步說明。

中國外交部黨委書記齊玉在最新中共中委名單榜上有名。前總統川普任內，美國與中國關係陷入緊張，美方對中國祭出關稅、制裁，逼迫中國改變不公平貿易手段。拜登政府上台後則說美國與中國屬於競爭關係，拜登對中國推出一連串新限制，包括本月宣布禁令，幾乎全面禁止美國企業出售先進晶片技術給中國企業。