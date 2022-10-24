我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

CNBC分析：中共人事布局 看重「中美外交」

記者顏伶如／綜合報導
中國駐美大使秦剛進入20大中央委員名單，說明對美外交重要性。圖為秦剛5月參訪喬州三一重工廠與員工自拍。(中新社)
中國駐美大使秦剛進入20大中央委員名單，說明對美外交重要性。圖為秦剛5月參訪喬州三一重工廠與員工自拍。(中新社)

中共20大通過新一屆中央委員名單，外交部長王毅成為外交體系第一把交椅，CNBC新聞頻道報導分析，中共最新一波人事布局，反映了中國領導階層已把重點放在中美關係。中國駐美大使秦剛則是首度進入中央委員會委員名單。

報導指出，雖然先前傳出可能退休，但69歲的王毅最後還是進入權力第二高的中共決策階層，長年積極參與中美互動的中共中央外事辦主任楊潔篪則未獲留任。一般預料，72歲的楊潔篪即將退休。

芝加哥大學(University of Chicago.)政治科學系教授楊大利(Dali Yang)指出，秦剛對於跟美國社會及企業的接洽較為積極，王毅日前在紐約發表談話時，則透露出中國希望跟美國強烈競爭的關係當中，稍微放緩一些。

學者：中美有機會降低緊張

楊大利說：「即使中國面臨經濟成長壓力，我認為或許有機會還是可以降低雙方關係緊張。」他表示，1970年代文化大革命期間，中國經濟也曾面臨艱難考驗，但當時中國領導人毛澤東決定要與美國發展關係。

CNBC新聞頻道報導，自從2020年初全球發生新冠疫情以來，受到中國嚴格防疫措施、國際旅遊限制等影響，外交官面對面接觸變得相對困難。自從拜登總統上台之後，迄今尚未與中國國家主席習近平碰面，兩人過去擔任不同公職身分期間則曾會面。

拜登曾經表示，今年11月20國集團(G20)峰會時願意與習近平見面。面對媒體詢問習近平是否將在20國集團峰會期間與拜登見面，中國外交部上周不願證實習近平是否與會，僅表示稍後會再提供進一步說明。

中國外交部黨委書記齊玉在最新中共中委名單榜上有名。前總統川普任內，美國與中國關係陷入緊張，美方對中國祭出關稅、制裁，逼迫中國改變不公平貿易手段。拜登政府上台後則說美國與中國屬於競爭關係，拜登對中國推出一連串新限制，包括本月宣布禁令，幾乎全面禁止美國企業出售先進晶片技術給中國企業。

CNBC新聞頻道報導，拜登政府除了對中國推出限縮，自從俄羅斯今年2月侵略烏克蘭之後，美國更積極加強與盟邦之間的關係。某些跡象顯示，中國與俄羅斯之間的關係，近來已經不如先前熱絡。

中共20大閉幕，現任中國國務委員兼外長王毅預計更上一層樓，成為外交體系第一號人物...
中共20大閉幕，現任中國國務委員兼外長王毅預計更上一層樓，成為外交體系第一號人物，代表北京外交政策的穩定性相對高，對美關係仍是重中之重。圖為王毅9月在紐約與美國務卿布林肯會面。(新華社)

拜登 中共 習近平

上一則

習近平主導對台工作 王滬寧、王毅擔任左右手

下一則

3關鍵… 習全面掌權 班底確立 保紅色江山

延伸閱讀

試為中美台灣競爭出謀劃策

試為中美台灣競爭出謀劃策
「對台工作」3巨頭 習近平主導 王滬寧、王毅左右手

「對台工作」3巨頭 習近平主導 王滬寧、王毅左右手
習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理

習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理
無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
英國首相特拉斯。（Getty Images）

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

2022-10-20 08:57
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感