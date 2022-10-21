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1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

50年沒打過仗 …中國想與美攤牌 解放軍存「和平病」

編譯孫梁／綜合20日電
10月16日，中共20大開幕儀式後，解放軍代表離開人民大會堂。 (美聯社)
10月16日，中共20大開幕儀式後，解放軍代表離開人民大會堂。 (美聯社)

中國國家主席習近平統帥的解放軍正在成為美國的真正對手，包括擁有美國仍在研發的極音速飛彈、海軍艦艇數量超過美國、國防預算僅次於美國，以及200萬兵員多於美國的140萬；但華爾街日報報導，中國與美國不同之處在於自1979年以來沒有打過一場戰爭，軍人沒有作戰經驗，習近平在要求做好可能與美國攤牌的準備之際，也公開敦促提高軍隊的戰鬥力。

報導指出，隨著台海局勢日趨緊張，中國軍隊加強戰力的問題日益緊迫，習近平在中共20大報告中說：「我們必須全面加強軍事訓練和備戰，提高軍隊的打贏能力。」

中共解放軍擁有東風-21D型等多型號的中程彈道飛彈，而美國卻沒有，形成戰略空窗期...
中共解放軍擁有東風-21D型等多型號的中程彈道飛彈，而美國卻沒有，形成戰略空窗期。(路透)

政治掛帥+一胎化 考驗嫩兵韌性

中國軍隊存在許多被稱為「和平病」的問題，如軍方媒體報導的部隊指揮系統不順，上級軍官下達的作戰命令不清，下級軍官和士兵不明白，致使在戰場環境中不能即興發揮，與俄羅斯軍隊在烏克蘭受困類似；中國實行政治掛帥，新兵訓練40%的時間用於政治學習，和中國獨生子女政策使人質疑年輕士兵的堅強韌性。

現代戰爭中聯合作戰至關重要，中國加強了軍隊合成化建設與訓練，但沒有實戰檢驗。鄭州聯勤保障中心一位軍官今年初在「解放軍報」發文說：「真正熟練掌握聯合作戰的指揮員並不多，這種情況如不改變，一旦爆發戰爭將非常危險。」

中國媒體報導，陸軍一次對抗演習期間，一名營長在需要遠程火炮打擊時卻發出短程打擊命令，導致己方陣地被發現和摧毀；「解放軍報」去年也報導，參加演習的一個旅因為不知道夜視裝備的用途，而沒有發給部隊使用。

小兵五個不能 將領也有兩個不能

此類失誤並非中國軍隊獨有，但加劇了軍方高層對軍隊戰力的憂慮，被軍方媒體批評為「五不能」：不能判斷戰場形勢、不能理解上級意圖、不能下達正確作戰命令、不能正確部署兵力和不能應對突發情況。軍方媒體還曾警告過軍隊將領存在的「兩不能」問題：不能打贏現代化戰爭和不能指揮作戰。

美國軍事院校的入學競爭十分激烈，但中國軍校的錄取分數遠低於頂尖大學的分數，如清華大學2021年的錄取分比國防科技大學高出近10%。

美國軍事戰略分析人員認為，中國可能需要一代人才能訓練出與美國匹敵的軍力，曾任美國駐中國使館武官的美軍退役中校布拉斯科(Dennis Blasko)說：「美軍數十年來一直在強化聯合作戰，但他們沒有。」

解放軍 習近平 華爾街

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布林肯1周2示警：中國想加速統一 可能透過脅迫甚至武力

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