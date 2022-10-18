期中選前3周民調：經濟惡化 7成認拜登方向錯誤

期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心的議題。(美聯社)

期中選舉僅剩不到三周，根據過去幾天多項新民調 ，絕大多數選民認為今年選舉格外重要，而且國家步往錯誤方向，包括選民最關心的經濟與通膨也持續惡化，隨著選民日益不滿拜登總統，多項最新民調顯示，全國政治氛圍可能逐漸有利於共和黨 ，挑戰民主黨 繼續掌控國會的機會。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)最新民調，71%註冊選民認為今年投票時，美國的未來危在旦夕；約有三分之二選民對政治感到悲觀，80%選民認為今年選舉極度或相當重要。

期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心的議題。(美聯社)

美聯社民調顯示出今年期中選舉的獨特環境，選民因政治程序而筋疲力盡，而決心參與改變情勢；美聯社指出，這可能為期中選舉帶來高投票率。

根據美聯社民調，自上次期中選舉後，選民對美國和民權更感悲觀；70%選民不滿美國發展方向，遠高於2018年10月58%的數據。

紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)17日民調指出，64%選民也認為美國方向錯誤，經濟(26%)和通膨(18%)則名列選民心中最重要議題。

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)與YouGov民調機構15日民調發現，65%選民認為經濟惡化，68%選民認為拜登政府應更努力對抗通膨。

期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心的議題。(美聯社)

美聯社民調也指出，58%選民不滿美國民權和自由的情況，高於2018年42%的比率；絕大多數選民認為，期中選舉結果將大幅影響墮胎政策與經濟。

就各議題來看，選民信任共和黨人比民主黨人更能處理好經濟(分別39%和29%)與犯罪(38%和23%)議題，共和黨(38%)在移民議題也比民主黨(33%)更佔優勢；民主黨則被認為比共和黨更能處理好墮胎政策(45%和22%)、健康照護(42%和25%)以及選舉法(39和29%)。

近日多項民調顯示，選民對經濟議題的關注，牽制民主黨在聯邦最高法院終結聯邦墮胎權後獲得的政治動力。有線電視新聞網(CNN)上周民調發現，90%註冊選民認為經濟是投票時的重要議題，72%則認為墮胎議題重要。而這群認為經濟議題極度重要的選民大幅支持選區內的共和黨人(53%)，較少支持民主黨(38%)。

CNN民調也顯示，在全國眾院關鍵選區中，48%選民支持共和黨候選人，43%支持民主黨人。