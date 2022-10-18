我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

期中選前3周民調：經濟惡化 7成認拜登方向錯誤

編譯郭宣含／綜合17日電
期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心的議題。(美聯社)
期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心的議題。(美聯社)

期中選舉僅剩不到三周，根據過去幾天多項新民調，絕大多數選民認為今年選舉格外重要，而且國家步往錯誤方向，包括選民最關心的經濟與通膨也持續惡化，隨著選民日益不滿拜登總統，多項最新民調顯示，全國政治氛圍可能逐漸有利於共和黨，挑戰民主黨繼續掌控國會的機會。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)最新民調，71%註冊選民認為今年投票時，美國的未來危在旦夕；約有三分之二選民對政治感到悲觀，80%選民認為今年選舉極度或相當重要。

期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心...
期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心的議題。(美聯社)

美聯社民調顯示出今年期中選舉的獨特環境，選民因政治程序而筋疲力盡，而決心參與改變情勢；美聯社指出，這可能為期中選舉帶來高投票率。

根據美聯社民調，自上次期中選舉後，選民對美國和民權更感悲觀；70%選民不滿美國發展方向，遠高於2018年10月58%的數據。

紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)17日民調指出，64%選民也認為美國方向錯誤，經濟(26%)和通膨(18%)則名列選民心中最重要議題。

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)與YouGov民調機構15日民調發現，65%選民認為經濟惡化，68%選民認為拜登政府應更努力對抗通膨。

期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心...
期中選舉投票日不到三周，多項最新民調顯示，共和黨占上風，高通膨高物價是選民最掛心的議題。(美聯社)

美聯社民調也指出，58%選民不滿美國民權和自由的情況，高於2018年42%的比率；絕大多數選民認為，期中選舉結果將大幅影響墮胎政策與經濟。

就各議題來看，選民信任共和黨人比民主黨人更能處理好經濟(分別39%和29%)與犯罪(38%和23%)議題，共和黨(38%)在移民議題也比民主黨(33%)更佔優勢；民主黨則被認為比共和黨更能處理好墮胎政策(45%和22%)、健康照護(42%和25%)以及選舉法(39和29%)。

近日多項民調顯示，選民對經濟議題的關注，牽制民主黨在聯邦最高法院終結聯邦墮胎權後獲得的政治動力。有線電視新聞網(CNN)上周民調發現，90%註冊選民認為經濟是投票時的重要議題，72%則認為墮胎議題重要。而這群認為經濟議題極度重要的選民大幅支持選區內的共和黨人(53%)，較少支持民主黨(38%)。

CNN民調也顯示，在全國眾院關鍵選區中，48%選民支持共和黨候選人，43%支持民主黨人。

民調 民主黨 共和黨

上一則

新科諾貝爾經濟獎得主戴蒙：抑制通膨 Fed恐須升息至7%

下一則

新聞分析／7常委因年齡微調 為習長期執政布2棋

延伸閱讀

選舉要到 拜登引川普政府政策 驅逐委內瑞拉無證客

選舉要到 拜登引川普政府政策 驅逐委內瑞拉無證客
中方阻撓G20拜習會？中國外交部間接否認

中方阻撓G20拜習會？中國外交部間接否認
若拜登不選2024…黨內悄做準備 有人喊「世代改革」

若拜登不選2024…黨內悄做準備 有人喊「世代改革」
2兆救經濟「德政」 共和黨攻擊推高通膨 民主黨不敢提

2兆救經濟「德政」 共和黨攻擊推高通膨 民主黨不敢提

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
拜登總統（左）今年7月15日訪問沙烏地阿拉伯，受到沙國王儲穆罕默德（右）接待。（美聯社）

顏面掃地 美國「重新評估」與沙烏地阿拉伯關係

2022-10-11 10:12
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

2022-10-12 22:11

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠