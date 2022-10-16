期中選舉造勢 歧視言論迭出
距11月期中選舉僅幾周，選戰升溫，露骨訴諸種族歧視、憎恨的言論大舉出爐，這些有毒言論在共和黨當中，遇到的反彈似乎較小，意味有些候選人在川普下台第一個選戰周期，仍受到他打破常則的榜樣所影響。
華盛頓郵報15日報導，共和黨聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville，阿拉巴馬州)本月在內華達州一場造勢中暗示，非裔都是不法之徒；一天之後，同黨聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)顯然提出一種似是而的陰謀論，說非法移民已與白人國族主義派掛勾，此一無稽之談還獲得至少兩名同黨參議員候選人呼應。
在威斯康辛及北卡羅來納兩州，民主黨參議員候選人碰到一堆廣告主打犯罪，其特徵都在非裔被告的大頭照。
共和黨全國代表大會前主席史提爾(Michael Steele)指出，圖博維爾發言之後，黨內一片死寂；黨內有公職頭銜的任何人，不管是參議員、州長，都可以發聲，站起來說，「拜託別講這個好嗎？」但沒人出頭。
內華達州那場造勢是川普8日在明登(Minden)鎮為該州前幾位共和黨候選人所舉辦，圖博維爾形容民主黨為「相挺犯罪」；他還繼續說，「他們需要犯罪，原因在他們想接管你擁有的一切、控制你擁有的東西；他們想搞補償，原因在他們認為：犯罪的人是拿回欠他們的東西。」
要不要補償美國史上奴隸的後代，已經爭辯了幾十年。圖博維爾挑這件事來講，似乎是把非裔與犯罪掛勾起來；內華達是戰場州，共和黨人正奮力爭取該州一席聯邦參議員席次，若拿到手還可能成為參院多數黨。
圖博維爾的言論引發民權領袖及民主黨的譴責，但全國共和黨大致默不作聲，或者反應溫和。
共和黨聯邦眾議員貝肯(Don Bacon，內布拉斯加州)接受國家廣播公司(NBC) 「會見新聞界」(Meet the Press)訪問，請他評論圖博維爾的言論時，他回答說，不會形容圖博維爾是種族歧視者，只是自己不會那樣子講，做人要有禮貌些。
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