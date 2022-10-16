期中選舉造勢 歧視言論迭出

共和黨籍的阿拉巴馬州聯邦參議員塔柏維爾因在一場選舉造勢場合中稱非洲裔為「罪犯」，遭批評種族歧視。(美聯社)

距11月期中選舉僅幾周，選戰升溫，露骨訴諸種族歧視 、憎恨的言論大舉出爐，這些有毒言論在共和黨 當中，遇到的反彈似乎較小，意味有些候選人在川普下台第一個選戰周期，仍受到他打破常則的榜樣所影響。

華盛頓郵報15日報導，共和黨聯邦參議員 圖博維爾(Tommy Tuberville，阿拉巴馬州)本月在內華達州一場造勢中暗示，非裔都是不法之徒；一天之後，同黨聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)顯然提出一種似是而的陰謀論，說非法移民已與白人國族主義派掛勾，此一無稽之談還獲得至少兩名同黨參議員候選人呼應。

共和黨籍的亞利桑納州國會眾議員格林因在一場選舉造勢場合中宣揚有關移民的「陰謀論」，遭批評歧視移民。(美聯社)

在威斯康辛及北卡羅來納兩州，民主黨參議員候選人碰到一堆廣告主打犯罪，其特徵都在非裔被告的大頭照。

共和黨全國代表大會前主席史提爾(Michael Steele)指出，圖博維爾發言之後，黨內一片死寂；黨內有公職頭銜的任何人，不管是參議員、州長，都可以發聲，站起來說，「拜託別講這個好嗎？」但沒人出頭。

內華達州那場造勢是川普8日在明登(Minden)鎮為該州前幾位共和黨候選人所舉辦，圖博維爾形容民主黨為「相挺犯罪」；他還繼續說，「他們需要犯罪，原因在他們想接管你擁有的一切、控制你擁有的東西；他們想搞補償，原因在他們認為：犯罪的人是拿回欠他們的東西。」

要不要補償美國史上奴隸的後代，已經爭辯了幾十年。圖博維爾挑這件事來講，似乎是把非裔與犯罪掛勾起來；內華達是戰場州，共和黨人正奮力爭取該州一席聯邦參議員席次，若拿到手還可能成為參院多數黨。

圖博維爾的言論引發民權領袖及民主黨的譴責，但全國共和黨大致默不作聲，或者反應溫和。

共和黨聯邦眾議員貝肯(Don Bacon，內布拉斯加州)接受國家廣播公司(NBC) 「會見新聞界」(Meet the Press)訪問，請他評論圖博維爾的言論時，他回答說，不會形容圖博維爾是種族歧視者，只是自己不會那樣子講，做人要有禮貌些。