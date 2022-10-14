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9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

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通膨衝擊服務業 住宿、醫療、車保飆漲

編譯盧炯燊／綜合13日電
通膨續飆，二手車價格也降不下來。 （Getty Images）
通膨續飆，二手車價格也降不下來。 （Getty Images）

供應鏈影響令貨品價格飆漲而造成通膨，但現在貨品通膨開始下降的同時，輪到服務業成本及價格飛漲，住房、醫療及汽車保險的開銷統統推動通膨上升。

之前是供應鏈問題令貨品價格飛漲，但隨著供應鏈問題的解決，持久耐用品的通膨率已經放緩，但現在是服務及工資的增長發揮了刺激通膨作用。

9月份不包括能源的核心服務價格，較8月上漲 0.8%，主要因為受到住房、醫療及汽車保險開銷飆升的推動。據聯準會公布的個人消費支出單獨價格指數，商品價格在7月及8月均下跌，但服務價格持續上揚。

投資銀行瑞銀的數據則顯示，9月份核心消費者物價指數的12個月漲幅裡，服務業佔 74%，是18個月以來最高。

有經濟學家擔心，通膨範圍擴大到服務業，令聯準會更難達成將通膨率長期降至2% 的目標。

花旗集團全球首席經濟學家希達斯(Nathan Sheets)認為，儘管商品造成的通膨開始下降，但服務業的通膨可能會持續更長時間。他指出目前的情況是，勞動市場緊縮、工資壓力和服務價格增加。

德州大學奧斯汀分校教授沙謙(Ayşegül Şahin)認為，最新的通膨數據是由勞動市場出現緊張所推動的。她以飲食業為例，工資是餐館成本的主要部分，目前外食支出，約佔CPI 的 5.2%，比9月的價格上漲 8.5%，是數十年來最快。

其他如理髮和修腳費用也增加 5.1%，律師費和乾洗費用增長 6.5%，這些加起來約佔CPI 的1.4%。

但也有其他經濟學家質疑工資對近期通膨的影響，瑞銀經濟學家德邁斯特(Alan Detmeister)認為，是住房而不是工資構成服務業通膨。就以最新數據為例，9月份CPI 有近三分之一是因為住房成本同比上漲 6.6%，是30多年來的最高水平。

供應鏈 汽車 保險

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