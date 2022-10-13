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習近平權力分配？ 大權在握的新黨國體制

編譯盧炯燊／綜合12日電
中共19屆七中全會閉幕。圖為在北京展覽館「奮進新時代」主題成就展內，展出的習近平政績相關畫面。(美聯社)
中共19屆七中全會閉幕。圖為在北京展覽館「奮進新時代」主題成就展內，展出的習近平政績相關畫面。(美聯社)

2017年的中共19大沒有指定總書記習近平的接班人，加上2018年修改憲法，廢除國家主席任期不得超過兩屆(10年)的規定，習近平在即將舉行的20大破例連任總書記已無懸念；美聯社為此訪問了多位中國問題專家，了解他們對習近平新黨國體制的看法。

其中一個是明鏡新聞出版集團創始人何頻，儘管幾十年來他對中共新一屆領導層都作出準確預測，但對於即將到來的20大，他表示猜測變得更加困難。然而鑑於習近平積累的權力，無論誰進入中共政治局常委會都得聽從習。

他說，這不再是有關誰將「入常」的問題，不管他們是誰，都必須聽習近平的。習近平會根據他們的能力和忠誠度來挑選，也很少像過去那樣的派系交易。

但香港「南華早報」前記者、美國有線電視新聞網(CNN)中國事務顧問林和立，美國企業研究所中國經濟問題專家史劍道(Derek Scissors)等分析家則認為，習近平仍有可能被迫妥協，留住或提拔對治理中國持不同看法的人。

數十年前在習近平擔任福建省省長時，以記者身份與習有過交往的新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾(Alfred Wu)表示，在目前中國的嚴密控制下，很難獲得有關誰有可進入中共政治局及常委會的信息。

吳木鑾在談到以前聯繫的人時說，現在很難展開實質性對話，對方也知道談論政治有不妥的地方。

另方面，何頻也指出，中國目前的情況已經與30年前大不相同，不能簡單的說會回到文革時代，也不是走向西方的民主。他直批海外許多中文媒體都在兜售陰謀論，純粹是出於對北京的反對，例如早前傳得沸沸揚揚的中國政變之說便是一例。

何頻說，儘管有些人及知識分子不喜歡習近平，但習仍然得到民眾的廣泛支持，許多人從他擴大社會安全網的計畫中得益，並支持他與西方對抗的民族主義立場，但最大的危險是習身邊包圍的是仰其鼻息的人，另外，如果繼承問題得不到解決，中國有可能陷入混亂，就像毛澤東晚年一樣。習的權力如何交接，由誰繼承，這是一個重要問題。

習近平 中共 20大

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