拜登拚經濟 籲要有「耐心」…但71%選民認為經濟很差

面對持續高通膨高油價，衝擊民主黨期中選舉。拜登總統呼籲選民要有耐心，放長眼光。(美聯社)

在選舉年談經濟對民主黨而言是一大挑戰，拜登 總統呼籲選民要有耐心，雖然就業 數字樂觀，但民調 顯示選民並不領情。

美聯社報導，期中選舉競選活動進入倒數階段，握有民主與國會多數選擇權的選民更關切普遍通膨，擔心經濟衰退且能源價格攀升。

超過25兆元規模的經濟正朝兩個極端方向發展，經濟成長連兩季下滑，衰退憂慮加深，而9月就業新增26萬3000個工作，這是經濟穩健的跡象；然而，最新就業報告7日讓股價崩跌，令人憂慮聯準會(Fed)是否會持續激進升息以抑制消費。

拜登表示，新數據顯示近幾個月來的通膨已有所改善，儘管他對沙烏地阿拉伯與俄羅斯帶頭減產石油的決定感到「失望」，但美國政府預估國內產量明年日均可達84萬桶。

拜登7日造訪馬里蘭州黑格斯敦市(Hagerstown)的富豪汽車(Volvo)傳動系統工廠時表示，未來將會創造更多工作。

他說：「我們看到進展，就短期而言，在通膨和緩之際，工人和家庭將穩定成長；長期而言，經濟將建造在更穩固的基礎之上。我們還要努力，打造有別於以往的經濟，更好、更強健。」

但民調顯示，選民對於拜登的經濟政策仍大失所望，且大多數受訪者認為美國經濟往錯誤的方向前進。

美聯社與NORC公共事務研究中心9月民調顯示，僅38%受訪者認可拜登的經濟政策，29%的成人說美國經濟強健，但有71%的人說很差；這些數據比6月情況好，當時有79%的人認為景氣不佳，僅20%的人認為經濟情況不錯。

民主黨候選人在此次期中選舉遭受共和黨的批評，共和黨將這場選舉定調為對拜登施政的公投，聚焦通膨、高油價等經濟要害。