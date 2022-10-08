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「普亭用核武非開玩笑」 拜登：世界末日風險高

編譯陳韻涵、羅方妤／綜合報導
美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普亭（右）。(Getty Images)
美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普亭（右）。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭日前暗示，不排除對烏克蘭動用「戰術核武」(tactical nuclear weapons)；拜登總統6日警告，核戰爆發的「世界末日」(Armageddon)風險堪比1962年古巴飛彈危機；官員表示，所有人都不應低估「戰術核武」演變為「戰略核武」(strategic nuclear weapon)，進而導致核戰爆發的風險，但多數官員仍認為俄國動用核武的機率仍低。

紐約時報報導，拜登6日晚在紐約一場民主黨聯邦參議員競選委員會募款活動上說：「自甘迺迪總統和(美蘇冷戰時期)古巴飛彈危機以來，我們面對『世界末日』的風險未曾如此高」。

俗稱「足球」的核彈發射器手提箱，會隨時跟著美國總統移動。圖為拜登總統7日登上海軍...
俗稱「足球」的核彈發射器手提箱，會隨時跟著美國總統移動。圖為拜登總統7日登上海軍一號前，隨行官員提著皮箱登機。（歐新社）

拜登這番引自聖經「啟示錄」的世界末日說法更甚情報單位評估，安全官員表示，目前無證據顯示普亭可能會立即發動核攻擊。

美官員：俄用核武機率低

拜登表示，「我非常了解」普亭談到使用核生化武器不是開玩笑。拜登說：「我們嘗試弄清楚：普亭如何下台階？他會在哪找到出路？他可知道自己處在面子、裡子雙輸的局面」？

白宮發言人尚皮耶7日未直接回應拜登是否刻意提及末日，僅表示「俄國談論核武不負責任且若動用核武肯定會造成後果，這種情況不能發生；若古巴飛彈危機曾給我們教訓，那就是降低核風險而非吹擂。」

相對於拜登示警，美國官員不覺得此刻堪比古巴飛彈危機，認為普亭使用核武的機會仍低。

紐時：拜登末日說不尋常

紐時指出，拜登提及的末日說出現在任何一位美國總統言論中，都很不尋常；古巴危機以來，美國總統很少以如此憂慮語調談論使用核武的可能性，遑論公開討論下台階；不過，拜登是對民主黨金主發言，而非正式官方場合。

華府分析師指出，若動用「戰術性核武」，稍有不慎就會快速升級至「戰略性核武」並導致全面核戰。

普亭上周說，將用盡一切手段捍衛「領土」，包括俄國在烏東和烏南兼併的四個州；普亭表示，美國總統杜魯門1945年決定在日本投下兩顆原子彈，「已創下先例」；2月俄烏開戰之初，普亭就已下令核武威懾部隊全面戒備。

俄國外長拉夫羅夫7日表示，烏克蘭戰局的演變「創造出使用大規模毀滅性武器的風險」。

拜登 普亭 古巴

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