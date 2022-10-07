北韓試射飛彈 中國籲恢復對話協商 防局勢升級

北韓6日早上再度試射飛彈，韓美日當天則在南韓東部公海海域聯合實施反潛演習，反制北韓挑釁。圖為南韓電視當天播報北韓發射飛彈的新聞。(歐新社)

北韓 12天內發射六次飛彈，聯合國 安理會就北韓發射飛彈舉行緊急會議，中國常駐聯合國副代表耿爽 籲恢復對話協商，防止局勢升級。

據官方央視新聞報導，當地時間5日聯合國安理會就北韓發射中程彈道飛彈一事舉行緊急會議，耿爽在會上說，注意到北韓近期的發射活動，也注意到美國等有關國家近期多次在地區舉行聯合軍演。

耿爽稱，美國近來在亞太地區強化軍事同盟，推高軍事對抗風險，在核問題上奉行雙重標準，進行政治衝突，毒化了地區安全環境。在此背景下，半島形勢難免會走向緊張。

在北韓6日出動八架戰機和四架轟炸機挑釁後，南韓空軍迅速出動F-15K在內等30架戰機，雙方對峙持續約一小時。(美聯社)

耿爽還強調，聯合國安理會應當在朝鮮半島問題上發揮建設性作用，而不應一味示強施壓。他說，中方高度關注半島局勢，始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。

不過美國駐聯合國大使托馬斯–格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)說，中國與俄羅斯藉由保護平壤不受聯合國安全理事會針對其核武和彈道飛彈計畫實施更多制裁，讓北韓領導人金正恩予取予求。

在北韓5日試射彈道飛彈之後，15國組成的安理會開會討論北韓問題。中國和俄羅斯不希望安理會召開公開的會議，主張這無助於緩解情勢。

美國以北韓不斷發射飛彈為由，領導推動對安理會對北韓實施更多制裁，但遭到中國和俄羅斯否決這項提案。

俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂格涅耶瓦(Anna Evstigneeva)則告訴安理會：「對北韓實施新制裁是條死胡同。」