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紐時：美擬將台灣建成大軍火庫 挑戰大

編譯潘勛／綜合5日電
圖為台灣在演習時發射美製防空飛彈。(歐新社)
圖為台灣在演習時發射美製防空飛彈。(歐新社)

美國前、現任官員指出，研究過中國解放軍近來進行的環台海、空軍演習後，美國正加緊努力，在台灣建立龐大武器庫存，成為「刺蝟之島」(porcupine，箭豬、豪豬)，碰到中國封鎖台海並侵略時，也能支撐到美國等國決定介入，但前提是其他國家願派兵。

武器多運往烏克蘭 計畫有難度

紐約時報5日以「美國旨在把台灣化為巨大軍火庫」(U.S. Aims to Turn Taiwan Into Giant Weapons Depot)為題，撰發新聞。報導指出，要把台灣轉化成龐大武器庫面臨諸多挑戰，首先在美國及其盟國目前優先事項，是把武器送去烏克蘭，軍武庫存大幅減少；軍火承包商沒有穩定的長期訂單，不願開設新的生產線。

另外，美國加速把軍武送去台灣，北京會如何因應，也不明朗。

考量售台小型、機動性強的武器？

美方官員正在考量軍售台灣的武器數量及種類；華府不作聲地向台灣官員及國內軍武承包商表示，未來不下訂單訂購大型軍武系統，改挑較小型、機動性更強的武器，數量則遠大得多。

拜登9月2日宣布批准總價11億元的第六波對台軍售，其中有60枚「魚叉」(Harpoon)岸基反艦飛彈；美方也在討論如何加速銷售及運送程序。

紐時指出，美國要運補軍武給台灣，不像給烏克蘭那麼容易，原因在沒有鄰近國家提供陸路管道；官員們表示，當前目標在鼓勵台灣擁有足夠軍武，保衛自己，直到援軍來臨。

不對稱作戰重心 台灣先自保

智庫新美國安全中心(Center for a New American Security)資深學人史托克斯(Jacob Stokes)指出，在台建立軍火庫存是當前討論熱點，就算設立，該如何強化、分散，不被中方導彈摧毀，都是疑問；目前觀點認為，美方必須延長台灣能自行撐住的時間，避免中方造成「既成事實」，在美軍開抵台灣前，解放軍已經贏了；當然，前提是美軍會介入。

美方日益強調台灣需要較小型、機動武器，既能對中方戰機、軍艦造成致命打擊，同時又避免被摧毀，這也是所謂不對稱戰爭的重心。

「打了就跑」類型的軍武，目前大受烏克蘭軍隊歡迎，例如使用肩射的標槍、NLAW反坦克制導飛彈、刺針防空飛彈，對付俄羅斯部隊很有效；烏克蘭部隊最近用美製「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS)，也重創俄軍。

美方官員正引導台灣官員多訂購類似烏軍所用的武器，減少購買傳統的地面戰武器系統如M1艾布蘭主戰坦克。

烏克蘭 解放軍 拜登

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