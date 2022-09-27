美國務院：一中政策沒變 不對台主權採取立場

副總統賀錦麗(左)26日在東京會晤日本首相岸田文雄(右)。(Getty Images)

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）26日表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，美國不對台灣主權採取立場，美國追求的是維持1979年以來奠基台海和平穩定的現狀，可惜中方不這麼想，反而在台海採取更多脅迫和恫嚇行動。

美國政府經常重申一中政策 ，較少談到中國大陸的一中原則；現任白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）去年10月在五角大廈任職期間曾說，國防部長期遵守「一中政策」，與北京 主張中國共產黨擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場；國防部持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國對台支持堅若磐石，有助維護兩岸和區域的和平穩定。

普萊斯26日答覆媒體詢問一中政策是否代表「台灣是中國的一部分」，他說，「我們不對主權採取立場」，美國的一中政策是1979年以來對台作法的最重要部分，直到今天依然有效。

普萊斯說，美國追求的是維持現狀，尤其是已經維持超過40年、奠基台海和平穩定的現狀；美國想看到的是現狀持續，但可惜中方不這麼想，他們在台海採取越來越多的脅迫和恫嚇行動，包含軍事演習。

柯比日前表示，解放軍越過海峽中線行動和中國大陸海軍在台灣附近的訓練等種種舉動，在在顯示北京試圖升高局勢以創造新常態，美國不接受新常態，政策也沒有任何改變，美國依然奉行一中政策，不支持台灣獨立，會持續依據台灣關係法協助台灣自我防禦，也會捍衛美國在區域的國安利益，上述諸多事實均未改變。

賀錦麗 會岸田 同聲譴責解放軍

美國副總統賀錦麗則在26日於東京赤坂離宮會晤日相岸田文雄時，重申美國對日本的防衛承諾外，並與岸田一同譴責中國在台灣海峽的行動，重申台海和平穩定重要性。

賀錦麗在會晤岸田時表示，日美同盟是印太地區和平穩定的基石，美國對日本的安全承諾「堅若磐石」。

白宮則在聲明中說：「他們討論了中華人民共和國近來在台海侵略且不負責任的挑釁行為，並重申維護台海和平穩定重要性。」