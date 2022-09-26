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華郵民調╱期中選舉倒數 兩黨五五波 選民心意定

編譯郭宣含／綜合25日電
明尼蘇達州23日投票所，心意已定的選民陸續投票。(美聯社)
明尼蘇達州23日投票所，心意已定的選民陸續投票。(美聯社)

期中選舉邁入最後幾周，根據華郵(WP)和美國廣播公司新聞網(ABC News)最新民調，全國選民對於國會選舉看法分歧，共和黨人在經濟、通膨和治安議題上頗佔優勢，民主黨人在墮胎和氣候變遷議題則更受信任。

7成以上選民表示會去投票

根據民調，每三名註冊選民中，兩人認為今年期中選舉的重要性更勝以往，該比率跟2018年期中選舉民調不相上下，而當年投票率創下百年新高。

目前兩黨民眾均具投票積極度高。約75%民主黨註冊選民和約80%共和黨選民表示幾乎一定會去投票；獨立選民的投票積極度則稍低。

拜登今年秋季持續拖累民主黨候選人，根據民調，拜登獲39%選民支持，53%選民不支持，包括41%選民表示極度不滿；40%選民認為拜登有「大量」或「許多」政績，但逾半(57%)選民仍認為他沒有或幾無政績。

47%支持共和黨 46%挺民主黨

期中選舉11月才正式投票，有的州已開始提早投票。圖為在明尼蘇達州23日投票所，開...
期中選舉11月才正式投票，有的州已開始提早投票。圖為在明尼蘇達州23日投票所，開放投票。(美聯社)

47%註冊選民在11月選舉支持共和黨，46%則支持民主黨，該比率跟4月民調不相上下；由於60%政治獨立選民不滿拜登執政，他們對共和黨(47%)的支持度稍高於民主黨(42%)，但在2018年民調中，民主黨在獨立選民中領先7個百分點。

49%註冊選民希望下一屆國會由共和黨掌控以監督拜登，45%則傾向民主黨控制國會，方能支持拜登政策；分別有51%和41%的獨立選民支持共和黨和民主黨掌控國會。

非、亞裔、西語裔為關鍵族群

新民調延續過去趨勢，不同性別選民對其支持的政黨存有巨大差距；在11月選舉中，女性對民主黨的支持度領先男性18個百分點，這跟2018年數據(15%)差不多；民主黨在50歲以下婦女有10個百分點優勢，低於2018年32個百分點的優勢。

民調發現，54%白人選民支持共和黨，接近2018年52%的數據；非裔、亞裔和西語裔選民為關鍵選民族群，他們過去通常大量支持民主黨。

經濟、通膨、治安 選民關切

經濟是選舉重大議題，約75%美國人認為經濟「不太佳」或「遜色」，約25%的人覺得經濟「不錯」或「極佳」。選民認為通膨和經濟是最關鍵議題，墮胎和教育議題也很重要。

註冊選民更信任共和黨能處理好經濟(具17%優勢)、通膨(18%)和犯罪(22%)議題，但更信任民主黨能處理好墮胎議題(17%)和氣候變遷(21%)。在教育和學校方面，選民對兩黨的信任度平分秋色。

最高聯邦法院針對聯邦墮胎權的裁決持續影響期中選舉，64%美國人反對，逾80%民主黨人和近70%獨立選民反對，但56%共和黨人支持。但根據民調，兩黨在移民議題上均不吃香。

期中選舉攸關拜登未來2年執政

11月選舉將決定拜登未來兩年執政方向，並預示2024年選舉。目前逾半(56%)民主黨人希望拜登以外的人選參選2024年總統；共和黨則較為分歧，47%共和黨希望提名川普，46%則希望有其他被提名人。

期中選舉選民最關切3大議題。 (資料來源：CBS News 選區民調)
期中選舉選民最關切3大議題。 (資料來源：CBS News 選區民調)

民主黨 共和黨 民調

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