聯合國交鋒…美促阻核威脅、進一步制裁 俄嗆涉入衝突

美國國務卿布林肯22日在聯合國大會上呼籲各國共同阻止俄羅斯的核彈威脅。（美聯社）

聯合國安全理事會22日召開會議，討論烏克蘭 主權和俄羅斯究責問題，美國敦促其他國家阻止俄國 核威脅，終結其對烏克蘭戰爭的恐怖行動，進一步制裁孤立俄國；俄國外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)則在會上繼續怪罪西方國家，指控美國與其盟友直接涉入衝突，並隱瞞烏克蘭政府的惡行。

法加入調查 籲設特別法庭

另方面，國際刑事法庭(ICC)3月開始調查戰爭罪並蒐集證據，檢察官宣布將到烏東進一步蒐證，法國也加入調查，呼籲成立特別法庭對俄國究責。

美聯社報導，國務卿布林肯 (Antony Blinken)22日在會中批評俄國入侵烏克蘭，並敦促其他國家一起加入美國行列譴責俄國，他列出俄國犯下的罪大惡極，並暗示未來恐再繼續發生。

俄國21日下達二戰以來首次部分動員令，俄國總統普亭(Vladimir Putin)表示，若領土受威脅，不排除動用一切可行手段衛國，暗示恐動用核武；另一方面，俄軍佔領的烏克蘭四地也將在近日舉行加入俄國公投。

西方國家紛紛譴責加入俄國的公投非法之際，布林肯22日警告，俄國恐將烏克蘭收復任何失土的行動視為攻擊「俄國領土」，他呼籲「每個安理會會員國都應傳遞明確訊息：這些魯莽核威脅必須即刻停止。」

俄老調重彈 稱烏壓迫烏東

俄國外長拉夫羅夫22日在會中未談俄國核武能力或動員令，他老調重彈主張烏克蘭壓迫烏東地區的俄語使用者，並怪罪西方國家反而提供烏克蘭武器並為其訓練兵力。

拉夫羅夫表示，這項政策表示西方直接涉入衝突，他指控美國與其盟友隱瞞烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymr Zelenskyy)政府的惡行，並以不當言詞解釋背後原因，「烏克蘭雖是混帳(son of a bitch)，但那是西方國家的混帳。」

布林肯在會上表示，普亭挑本周火上添油，顯示他完全無視並貶低聯合國憲章、聯合國大會和安理會；他呼籲各國加強對俄國的制裁與孤立。

儘管如此，沒人期待安理會將對俄國採取行動，因為俄國是安理會常任理事國，具有否決權。

國際刑事法庭3月開始調查烏俄戰爭可能罪刑，檢察官卡林汗(Karim Khan)22日表示，下周將派出更多ICC職員調查烏東暴行指控。

俄烏緊鄰 安理會氣氛緊張

法國也在會上呼籲各國領袖應討論並追究近七個月烏俄戰爭中虐待與暴行的責任；法國外交部長柯隆納(Catherine Colonna)表示，澤倫斯基公布國民遭慘忍屠殺後，法國派出更多調查人員。

華爾街日報(WSJ)報導，法國帶頭呼籲成立特別法庭，針對烏克蘭出現的暴行起訴罪刑，但幾未提出具體措施，目前也不清楚該如何提出相關程序。

安理會會議中也一度氣氛緊張，安理會職員準備將烏克蘭名牌放在俄國位置旁時，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示抗拒，最後該名牌移至他處。